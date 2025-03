Lecture Zen Résumer l'article

L’Europe pourrait s’inspirer du leasing social français sur les voitures électriques pour le recommander à tous les pays membres.

Pour favoriser l’adoption des véhicules électriques en Europe, la Commission européenne veut inciter tous les pays membres à mettre en place des aides à l’achat. C’est ce qu’Ursula von der Leyen a indiqué dans son plan à destination de l’industrie automobile du 5 mars 2025. Ces aides pourraient prendre la forme du leasing social français, autrefois surnommé la voiture électrique à 100 € par mois.

La mesure imaginée par Emmanuel Macron en 2022 pour les ménages les plus modestes pourrait donc servir de modèle. Mais qu’est-ce que cela implique pour la France, qui en bénéficie déjà ?

Pourquoi privilégier le leasing social plutôt qu’un bonus ?

La Commission européenne a étudié les incitations à l’achat de voitures à émissions nulles mises en place dans les différents pays européens. Si la France dispose d’un bonus envié par certains voisins, c’est surtout son leasing social qui a retenu l’attention de l’Europe. Son principe : subventionner les voitures électriques européennes les plus abordables afin d’atteindre un loyer d’environ 100 € par mois en leasing, une offre soumise à des conditions de revenus.

La Peugeot e-208 a été la reine du leasing social français en 2024. // Source : Peugeot

L’idée n’est pas d’inciter les ménages les plus aisés à passer à l’électrique, ils en ont déjà les moyens. L’objectif de l’Europe est plutôt d’apporter un coup de pouce aux ménages les plus modestes pour élargir ainsi l’accessibilité à la voiture électrique. En plus de cibler les ménages à faibles revenus, le leasing social français est réservé aux véhicules produits en Europe, un argument de poids pour la Commission européenne, qui lutte notamment contre l’afflux des véhicules chinois.

Il reste néanmoins à convaincre les États membres d’adopter cette mesure. Or, certains pays restent réfractaires au développement de la voiture électrique. Des résistances sont probables, car cette mesure devra être financée par les fonds nationaux. Toutefois, le Fonds social pour le climat pourrait également être mobilisé pour les aider.

Pas d’aides supplémentaires pour les Français

Si l’UE recommande une aide similaire au leasing social français, cela signifie que la France ne bénéficiera pas d’une aide supplémentaire pour les futurs acheteurs de voitures électriques. En effet, les acheteurs français ne pourront pas bénéficier deux fois d’un leasing social, d’une part français, d’autre part européen. Si le choix de l’Europe s’était porté sur un autre type d’aide, on aurait pu imaginer une aide cumulable avec le leasing social pratiqué en France, ou même d’autres aides françaises déjà en vigueur.

On peut néanmoins imaginer que le leasing social ne sera pas aussi limité dans le temps que la première édition lancée en 2024. Elle n’a été accessible qu’à 50 000 clients en l’espace de 6 semaines, avant d’être clôturée.

Avec une offre à 54 € par mois, la Citroën ë-C3 a été sollicitée en leasing social. // Source : Raphaelle Baut pour Numerama

Le format de cette aide devrait évoluer en 2025. Il pourrait être réservé à un profil d’acheteur plus restreint, mais ses modalités restent à définir. Son financement doit également évoluer, en passant par des certificats d’économie d’énergie (CEE), à moins que l’Europe ne le modifie dès le second semestre, période où la deuxième édition du leasing social devait être lancée.

C’est probablement raté pour les Français, qui espéraient un nouveau coup de pouce européen pour passer à l’électrique.

