Lecture Zen Résumer l'article

L’idée d’un bonus commun à tous les pays membres de l’Europe fait son chemin, mais le débat s’annonce explosif. C’est le sujet choisi pour l’éditorial de la newsletter Watt Else du 30 janvier 2025.

L’Union européenne s’est enfin décidée à ouvrir le dialogue avec l’industrie automobile. Plusieurs sujets sont sur le tapis : le plus brûlant est certainement celui des pénalités financières de la norme CAFE (abaissement des émissions de CO2). L’Europe doit trouver des solutions pour ne pas menacer la survie des groupes automobiles européens avec des réglementations toujours plus contraignantes.

Une idée venue d’Allemagne commence à trouver un écho au niveau européen pour booster les ventes de voitures électriques. Le chancelier allemand Olaf Scholz propose une aide à l’achat commune à toute l’Europe. Bonne ou mauvaise piste ?

Le grand écart des dispositifs

Puisque l’UE impose la fin des ventes de véhicules thermiques en 2035, il serait logique qu’elle aide les pays et constructeurs à atteindre cet objectif. L’UE y contribue déjà en subventionnant la transformation de l’industrie automobile et en favorisant le développement du réseau de recharge. Il apparaît cependant légitime qu’elle mette aussi la main à la poche pour donner un petit coup de pouce financier afin d’inciter à l’achat de voitures électriques. Cela permettrait d’assurer une aide équitablement répartie dans tous les pays.

Rencontre de l’industrie automobile avec la Commission européenne // Source : ACEA

Pour le moment, chaque pays de l’Union gère cette question selon ses propres moyens et les objectifs qu’il s’est fixé en matière de transition écologique. On peut donc observer un grand écart entre des pays qui ne proposent aucune aide à l’achat (ou autre forme d’avantages), et ceux qui ont une politique de subventions bien rodée. Entre les deux, plusieurs pays, dont l’Allemagne ou l’Italie, jouent les girouettes selon les finances de l’État. La France ne fait pas beaucoup mieux en réévaluant bien trop régulièrement les conditions d’attribution des aides pour réduire l’enveloppe dédiée à la voiture électrique.

Mettre tout le monde d’accord

La proposition du chancelier allemand peut apparaître comme une solution évidente de consensus entre les pays membres. Mais l’expérience nous a appris que rien n’est aussi simple quand il s’agit d’obtenir l’agrément de tous les pays de l’Union.

Ce débat va forcément tourner à la joute politique. Les pays opposés à l’interdiction des voitures thermiques profiteront de l’occasion pour freiner la mesure.

La production européenne de Volkswagen aurait bien besoin d’un coup de pouce de l’Europe // Source : Volkswagen

Qui ? Combien ? Comment ?

Même en dépassant les objections de certains pays, le projet est loin d’être évident à concrétiser. Déjà parce que l’Union européenne n’a pas pour habitude de verser directement des fonds à des particuliers. Il faudra forcément passer par les États membres qui ne seront pas forcément ravis de se voir imposer cette tâche. Il faudra aussi définir comment cette mesure sera financée, car l’argent – même européen – ne pousse pas sur les arbres.

Enfin, de nombreuses questions vont vite surgir : qui aura le droit à cette aide ? Doit-elle s’adresser uniquement à des clients modestes ou plus largement à l’ensemble des acheteurs ? Quel serait le montant des aides et sous quelle forme ?

La question des modèles éligibles va aussi rapidement venir sur le tapis. Nul doute que l’Europe se refuse à financer l’achat de voitures électriques chinoises, un point qui lui a déjà été vivement reproché. Comment définir quels modèles seront éligibles aux aides ? Est-ce que le score environnemental français pourrait s’étendre à l’échelle européenne ?

Un bonus pour les voitures fabriquées en Europe uniquement ? // Source : DR

Même si beaucoup considèrent qu’il faut cesser de subventionner les voitures électriques, la proposition est intéressante à discuter. Néanmoins, entre la théorie et la pratique, il y a un gouffre. Ce projet pourrait vite devenir une belle usine à gaz.

Si vous avez apprécié cet édito, n’hésitez pas à nous abonner à notre newsletter Watt Else pour recevoir gratuitement les prochains numéros directement dans votre boîte email.

Les données transmises par le biais de ce formulaire sont destinées à PressTiC Numerama, en sa qualité de responsable de traitement. Ces données sont traitées avec votre consentement aux fins de vous envoyer par e-mail des actualités et informations relatives aux contenus éditoriaux publiés sur ce site. Vous pouvez vous opposer à tout moment à ces e-mails en cliquant sur les liens de désinscriptions présents dans chacun d’eux. Pour plus d’informations, vous pouvez consulter l’intégralité de notre politique de traitement de vos données personnelles. Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement, de limitation, de portabilité et d’opposition pour motif légitime aux données personnelles vous concernant. Pour exercer l’un de ces droits, merci d’effectuer votre demande via notre formulaire de demandes d’exercices de droits dédié.

Découvrez les bonus Numerama+ + rapide, + pratique, + exclusif Zéro publicité, fonctions avancées de lecture, articles résumés par l'I.A, contenus exclusifs et plus encore. Découvrez les nombreux avantages de Numerama+. S'abonner à Numerama+

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+