Lecture Zen Résumer l'article

Tesla vient de dévoiler les nouvelles fonctionnalités qui arriveront sur les modèles de la marque avec la « Spring Update ». Voici toutes les améliorations qui arrivent bientôt.

En plus des correctifs mineurs déployés tout au long de l’année, Tesla possède un calendrier bien spécifique dans lequel on retrouve deux mises à jour importantes et incontournables pour les propriétaires : celle du printemps et celle de Noël.

Vous l’aurez deviné, celle qui nous intéresse ici est celle du printemps, la « Spring Update ». Dans une publication sur X le 12 avril 2025, Tesla a dévoilé toutes les nouvelles fonctionnalités qu’elle apportera aux différents modèles de la gamme. Vous allez le voir, il y en a notamment une très utile, et pourtant peu mis en avant.

Tesla rend plus pratiques et plus sûrs certains modèles

Au rayon des nouveautés de cette grande mise à jour de printemps, les propriétaires de Tesla Model S et Model X vont désormais avoir le retour de leur caméra sur l’écran conducteur pour afficher les angles morts. C’est dans ce cas où le manque d’un tel écran se fait sentir dans les Model 3 et Model Y.

Les angles morts peuvent s’afficher sur l’écran conducteur des Tesla Model S et Model X. // Source : Tesla

Toujours sur le plan sécuritaire, le fameux mode Sentinelle, qui permet d’enregistrer tout autour de la voiture, peut désormais accéder aux caméras logées dans les montants de porte sur les « Model S, X, 3 et Y récents ». Par ailleurs, l’application Dashcam Viewer a été revue avec une grille de visualisation et un accès rapide à la vidéo suivante, ce qui facilite la relecture des enregistrements.

Du côté de l’info-divertissement, Tesla va mettre à jour le système de navigation, qui proposera dorénavant trois itinéraires : le plus rapide, celui avec le moins de recharges nécessaires et celui qui « donne la priorité aux bornes situées à proximité de restaurants, de magasins et de toilettes ouverts et bien notés. » Autre nouveauté du GPS, il sera aussi possible d’éviter les autoroutes.

Le système de navigation propose désormais trois types d’itinéraires avec la Spring Update. // Source : Tesla

Enfin, vous pourrez choisir la hauteur d’ouverture maximale de votre coffre et l’enregistrer comme valeur par défaut pour une localisation spécifique. Pratique pour ceux se stationnant dans un garage ou un parking avec un plafond bas.

Des mises à jour discrètes, mais très utiles pour les Tesla

À l’image du commodo de clignotants sur le nouveau Model Y, Tesla fait « machine arrière » en laissant activés les prises et autres ports USB de la voiture, même si celle-ci est éteinte et qu’il n’y a personne à bord. Cette fonction avait été retirée en septembre 2024. La seule limite est le niveau de charge de la batterie, qui doit être à 20 % pour fonctionner.

Le nouveau Tesla Model Y (2025). // Source : Tesla

Parmi la liste des « mises à jour mineures », il y en a une qui pourrait plutôt être considérée comme beaucoup plus importante : l’accès automatique à un partage de connexion. Plus besoin de se connecter manuellement à chaque démarrage, votre voiture détectera le point d’accès mobile et s’y connectera automatiquement. Une manipulation qui irritait bon nombre de propriétaires.

Des fonctionnalités spécifiques aux États-Unis et au Canada

Certaines fonctionnalités de cette « Spring Update » seront réservées exclusivement aux États-Unis et au Canada, mais pas de panique, vous ne raterez rien. Tesla donne à son marché local l’accès aux phares adaptatifs, déjà présents chez nous en Europe.

Le Tesla Cybertruck. // Source : Tesla

Le reste des nouveautés de la mise à jour concernent le Cybertruck, indisponible en Europe. L’Autopilot du pick-up électrique gagne un mode confort, tandis qu’un avertisseur de franchissement de voie et la possibilité de régler l’ouverture du coffre avant « frunk » font également leur apparition.

Quand la Spring Update de Tesla sera-t-elle disponible ?

Tesla n’a pas encore communiqué de date précise pour la sortie de sa grosse mise à jour de printemps, mais promet un « lancement imminent ». Tous les modèles du constructeur pourront en profiter, vous n’avez rien de particulier à faire pour recevoir la notification. Une fois notifié, vous pourrez l’installer.

Les données transmises par le biais de ce formulaire sont destinées à PressTiC Numerama, en sa qualité de responsable de traitement. Ces données sont traitées avec votre consentement aux fins de vous envoyer par e-mail des actualités et informations relatives aux contenus éditoriaux publiés sur ce site. Vous pouvez vous opposer à tout moment à ces e-mails en cliquant sur les liens de désinscriptions présents dans chacun d’eux. Pour plus d’informations, vous pouvez consulter l’intégralité de notre politique de traitement de vos données personnelles. Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement, de limitation, de portabilité et d’opposition pour motif légitime aux données personnelles vous concernant. Pour exercer l’un de ces droits, merci d’effectuer votre demande via notre formulaire de demandes d’exercices de droits dédié.

Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalités susmentionnées pour l’ensemble des cookies et autres traceurs déposés par Humanoid et ses partenaires. Vous gardez la possibilité de retirer votre consentement à tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre connaissance de notre Politique cookies. J’accepte tout Gérer mes choix

Découvrez les bonus Numerama+ + rapide, + pratique, + exclusif Zéro publicité, fonctions avancées de lecture, articles résumés par l'I.A, contenus exclusifs et plus encore. Découvrez les nombreux avantages de Numerama+. S'abonner à Numerama+

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+

Toute l'actu tech en un clin d'œil Ajoutez Numerama à votre écran d'accueil et restez connectés au futur ! Installer Numerama