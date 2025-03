Lecture Zen Résumer l'article

Nissan lève un peu plus le voile sur la future génération de Micra. La citadine va devenir 100 % électrique et s’appuiera sur la même base technique que la nouvelle Renault 5. Voici ce que l’on sait déjà.

Il est temps pour Nissan de relever la tête de l’eau. Pour ce faire, le constructeur japonais va bientôt présenter officiellement le renouveau d’un modèle disparu en 2023 : la Micra. La petite citadine va revenir pour une sixième génération et elle sera 100 % électrique.

Après des teasers publiés il y a maintenant deux ans (déjà), les premières images viennent d’être dévoilées par la marque ce mercredi 26 mars.

Nissan Micra : une Renault 5 japonaise

Il va y avoir du changement pour la citadine nippone. Comme ce qui avait été annoncé en 2023, la future Nissan Micra va reprendre la base de la Renault 5 E-Tech. Ainsi, 80 % des pièces seraient communes entre les deux citadines électriques.

La future Nissan Micra électrique // Source : Nissan

Le look de la Micra se veut tout aussi rondouillet que sa cousine française, mais se caractérise par des projecteurs rectangulaires et de grands feux de jour ronds. Rien n’a filtré concernant la poupe de la future citadine. À en croire les teasers, la signature lumineuse devrait reprendre le même style que celle à l’avant. Du côté des proportions et globalement de la silhouette, l’affiliation avec la R5 se voit plus nettement. Même le jonc de toit a été repris.

Une fiche technique identique

Côté technique, difficile d’imaginer autre chose que la possibilité de choisir entre deux capacités de batterie, 40 kWh ou 52 kWh ainsi que les trois niveaux de puissances de 95, 120 et 150 ch proposés sur la Renault 5 électrique. Une version plus survoltée à l’image de l’Alpine A290 serait également tout à fait envisageable. Une future Micra Nismo de 220 ch ?

La future Nissan Micra électrique sera produite aux côtés de la Renault 5 à Douai // Source : DR

La Nissan Micra électrique sera présentée à la fin de l’année. Sa production se fera sur les mêmes chaînes d’assemblage de la R5 à Douai, dans le nord de la France.

