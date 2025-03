Lecture Zen Résumer l'article

Le délai accordé par l’Europe aux constructeurs pour atteindre leurs objectifs d’émissions CO2 ne va probablement pas faire les affaires de Tesla.

Ursula von der Leyen vient d’accorder un sursis aux constructeurs automobiles. Il n’y aura pas d’amendes en 2025 pour le non-respect de la réglementation CAFE, qui vient d’abaisser le seuil d’émissions CO2 autorisé sur les véhicules vendus. L’Europe a décidé de se montrer flexible et autorise les constructeurs à lisser l’atteinte de cet objectif sur trois années au lieu d’une.

Qu’est-ce que cela change pour Tesla ? Rien pour son activité de ventes de véhicules électriques. En revanche, l’entreprise tirait d’importants bénéfices de son association avec certains constructeurs à qui ils revendaient ses crédits carbone à bon prix. Cette source de revenu pourrait être remise en question par la décision de l’Union européenne.

Un manque à gagner de plusieurs centaines de millions d’euros ?

Face à la certitude de ne pas atteindre les niveaux d’émissions CO2 exigés par l’Europe pour 2025, plusieurs groupes automobiles ont négocié avec Tesla le rachat de crédits carbone : Stellantis, Toyota, Ford, Mazda et Subaru. La décision de l’UE pourrait pousser certains groupes à revoir leur stratégie à ce sujet et à ne pas payer Tesla pour éviter la sanction financière européenne.

Une partie de la gamme électrique Stellantis // Source : Stellantis – stephane sby balmy

Tous les groupes cités ne vont pas forcément faire machine arrière. Certains sont plus avancés que d’autres pour atteindre 25 % de leurs ventes en électriques. L’objectif semble néanmoins plus difficile à atteindre pour les groupes japonais, très en retard sur l’électrification de leur gamme. C’est moins le cas chez Stellantis qui a développé de nombreux véhicules électriques pour tenir les délais, même s’il faut encore que les clients les achètent à la place des véhicules thermiques ou hybrides.

Aucun chiffre précis sur les accords de pooling avec Tesla n’a fuité. Ils étaient estimés, avant l’annonce de l’UE, à plusieurs centaines de millions d’euros. Déjà l’accord entre Mercedes et le chinois Geely était estimé à 300 millions d’euros d’après Auto-infos, cela laisse à penser que le gain pour Tesla pouvait même atteindre le milliard d’euros.

Une opportunité pour vendre davantage de voitures thermiques

Certains groupes comme Stellantis et Toyota pourraient néanmoins maintenir l’accord avec Tesla avec l’idée d’en profiter pour vendre plus de voitures thermiques et hybrides sur les trois prochaines années.

Part voiture électrique vs thermique des modèles Stellantis // Source : Raphaelle Baut – source : AAA Data

Tesla représente une opportunité pour ses groupes de ne pas autant se préoccuper des objectifs fixés par l’Europe. Les voitures thermiques et hybrides étant plus rentables, ces groupes pourraient privilégier le volume, quitte à vendre un excès de modèles aux émissions trop élevées.

D’autres constructeurs refusent à ce genre de calcul politique : enrichir un concurrent et ne pas respecter les engagements environnementaux fixés. Luca de Meo en tant que patron du groupe Renault ne cautionne pas du tout cet état d’esprit. Malgré les risques financiers, Volkswagen préfère aussi s’abstenir de toute association, que ce soit avec Tesla ou un constructeur chinois. La décision de Bruxelles apparaît donc comme un soulagement, même s’il pourrait être de courte durée si les ventes d’électriques ne décollent pas en Europe.

