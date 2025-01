Lecture Zen Résumer l'article

Marque assez jeune, Polestar espère décoller cette année. Le constructeur a développé ses ambitions pour les prochaines années. Un nouveau SUV arrivera notamment en 2027.

Polestar en veut ! Le constructeur sino-suédois a dévoilé ce jeudi 16 janvier ses ambitions pour les prochaines années et elles sont plutôt optimistes. Il vise notamment une croissance du volume de ses ventes de 30 % à 35 % d’ici à 2027. On vous avait dit que c’était ambitieux…

« L’année 2025 devrait être la plus forte de l’histoire de Polestar », affirme dans son communiqué Michael Lohscheller, le PDG de Polestar. Avec quelques 32 596 ventes sur l’année 2024, il serait tout de même difficile de faire pire. Pour mettre toutes les chances de son côté, Polestar va donc mettre les bouchées doubles : ouverture des recharges aux Supercharger de Tesla, réduction des coûts, ou encore augmentation du nombre de points de vente. Le constructeur va également s’ouvrir à de nouveaux marchés, dont enfin celui de la France dès cette année.

2025 sera l’année de la commercialisation en France pour Polestar. // Source : Polestar

Il y aura surtout du mouvement côté nouveautés avec l’arrivée en 2027 d’un nouveau SUV : le Polestar 7.

Un SUV produit en Europe

Après la grande berline quatre places Polestar 5 qui doit être présentée dans le courant de l’année 2025, un troisième SUV (en plus des Polestar 3 et Polestar 4) rejoindra donc le catalogue du constructeur. D’après la marque, ce Polestar 7 s’inscrira dans « le segment haut de gamme à la croissance la plus rapide et la plus rentable au monde ».

La Polestar 5 doit être présentée en 2025. // Source : Polestar

Très peu de détails ont été communiqués pour le moment. Le futur SUV se positionnerait comme successeur de la berline Polestar 2 lancée en 2020 et prendrait donc la place du modèle entrée de gamme. Polestar confirme que le « 7 » sera produit en Europe, sans préciser le lieu exact. À compter de 2027, la gamme passera progressivement sur la même plateforme technique, ce qui devrait réduire « la complexité, les coûts et les investissements. »

La Polestar 2 devrait être « remplacée » par le Polestar 7. // Source : Polestar

On ignore d’ailleurs si cette fameuse plateforme sera totalement nouvelle ou héritée du groupe Geely auquel la marque appartient. À vrai dire, il y a l’embarras du choix : « CMA » comme le Volvo EX40, « SPA2 » (Volvo EX90) ou encore « SEA » (Polestar 4).

