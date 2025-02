Lecture Zen Résumer l'article

Se recharger, c’est long… se faire piéger sur un parking en plus, c’est absurde. C’est un fait divers qui a inspiré l’éditorial de la newsletter Watt Else du 20 février sur les bornes de recharge.

Passer à la voiture électrique, c’est accepter de changer ses habitudes, pour le meilleur comme pour le pire. Adieu le plein expédié en cinq minutes, place aux recharges plus longues. Mais tout le monde ne vit pas ce changement de la même manière. L’expérience peut même représenter quelques défis lorsqu’il s’agit de recharger sur le réseau public.

Forcément, pour ceux qui peuvent se recharger à domicile, passer à l’électrique revient à grandement simplifier leur quotidien d’automobiliste. Pour les autres, l’expérience est un peu plus aléatoire, même si tout cela a largement progressé durant les dernières années. Il n’en reste pas moins que le jeu du chat et de la souris avec les bornes de recharge est toujours un passage obligatoire.

Quand le piège se referme

En 2025, est-il normal que la recharge soit encore un casse-tête digne d’un escape game mal ficelé ? Le témoignage récemment publié sur Automobile-Propre, relatant l’histoire d’une automobiliste piégée toute une nuit sur un parking Lidl, illustre à merveille le chaos ambiant pour ceux qui ne sont pas vigilants à tous les détails. Voulant simplement recharger son véhicule, elle s’est retrouvée coincée à l’intérieur du parking. Même la police n’a rien pu faire. Son tort : ne pas avoir fait attention aux horaires du magasin qui s’accompagnent d’une fermeture du parking, y compris pour en sortir (sauf à pied).

Bornes IE charge perdue au fond d’une zone artisanale déserte // Source : Raphaelle Baut pour Numerama

Face à cette mésaventure, certains s’en moquent en disant qu’elle n’avait qu’à regarder les panneaux à l’entrée. Mais, qui le fait systématiquement ? Si le parking est ouvert au moment où l’on y accède pour se brancher, on peut imaginer que personne ne va le fermer sans vous avoir signifié de quitter les lieux. Il n’y a que ceux qui ne sortent jamais de leur train-train quotidien qui ne seront pas confrontés à une galère pareille. J’ai moi-même eu un problème de portail bloqué après avoir rechargé sur un superchargeur d’hôtel, et ce n’est jamais agréable de devoir chercher une solution.

Habitués aux stations-service disponibles 24h/24, on comprend mal pourquoi le passage à l’électrique imposerait soudainement des horaires restreints pour la recharge. Il est bienvenu que des commerces, concessionnaires ou hôtels prêtent un espace de leur parking pour des bornes. Néanmoins, devoir vérifier à chaque fois si l’accès est réservé à la clientèle, soumis à un code ou à des horaires spécifiques, est une contrainte superflue. Il y a bien des applications comme Chargemap pour aider, mais cela reste fastidieux pour les plus gros rouleurs.

Borne, où es-tu ?

Encore faut-il réussir à localiser les bornes. Chaque jour, des conducteurs se voient imposer une partie de cache-cache. Certains points de recharge sont quasiment invisibles, cachés au milieu des champs (comme les bornes IE Charge) ou au fond d’un immense parking de centre commercial. Les GPS aident heureusement à les localiser, du moins si les données sont bien à jour. Le pire, c’est que l’on peut parfois apercevoir les bornes, sans savoir par quel moyen y accéder. Que celui qui n’a jamais pris un sens interdit sur un parking ou une aire de repos pour aller se brancher me jette la première pierre !

Borne de recharge difficile à trouver sur le parking // Source : Raphaelle Baut pour Numerama

Des progrès ont tout de même été réalisés durant les dernières années en matière de signalétique pour mieux guider jusqu’aux points de recharge, notamment sur les aires d’autoroutes. Ces stations de recharge offrent d’ailleurs de plus en plus un confort similaire à ce que les véhicules thermiques peuvent expérimenter pour faire le plein : un auvent (pour être protégé des éléments) et un totem pour repérer la station de recharge et connaître ses prix. Il reste encore du chemin avant que tout cela s’apparente à un jeu d’enfant.

Est-ce trop demander ?

L’électrique doit simplifier la mobilité, pas la transformer en une loterie quotidienne si l’on ne dispose pas d’une prise à domicile. Aujourd’hui, une recharge rapide devrait être aussi évidente qu’un plein d’essence : accessibilité, moyen de paiement, prix, fiabilité… Il est temps que les opérateurs, les pouvoirs publics et les enseignes prennent leurs responsabilités : sans un réseau accessible, lisible et fonctionnel, la transition vers l’électrique continuera d’être entravée par des absurdités, comme se faire enfermer sur un parking alors qu’on recharge.

