Bien connue des amateurs de Volvo, la version Cross Country fait son retour chez le constructeur suédois, et c’est le EX30 qui en a l’exclusivité. Coup d’œil sur le nouveau baroudeur.

Voici un label qui a marqué l’histoire de Volvo et qui fait son retour au catalogue : Cross Country. Une saga qui a commencé il y a plus de 25 ans, en 1997, avec le break V70 Cross Country (ou XC pour les intimes), et qui s’est arrêté avec la V60 l’année dernière, en France.

Cette déclinaison tout-terrain refait son apparition en 2025, le 10 février 2025, en faisant une entorse à la règle, puisqu’elle arrive sur un SUV (et non un break comme il était coutume). En même temps, l’offre de Volvo s’articule majoritairement autour de ce type de carrosserie. C’est le best-seller qui en fait l’inauguration, prenant ainsi l’appellation d’EX30 Cross Country.

Un look plus robuste pour l’EX30

Véritable baroudeur revendiqué, le Volvo EX30 Cross Country se distingue évidemment de sa déclinaison plus chic par un look plus aventurier. Déjà, il y a des inscriptions du nom de la version apposées un peu partout. La calandre n’est plus peinte couleur carrosserie, mais adopte un masque noir avec pour motif les reliefs du massif Kebnekaise situé en Laponie suédoise. Même traitement à l’arrière, où le hayon gagne un bandeau noir joignant les deux feux.

Fidèle à la philosophie Cross Country, le SUV a été surélevé de 19 mm, tandis que les passages de roues ont été élargis par l’ajout de protections en plastique noires. Enfin, des « plaques de protection » au niveau des boucliers avant et arrière complètent la panoplie.

Un pack optionnel pour partir à l’aventure

Pour les automobilistes les plus férus d’aventure, un pack « Cross Country Aventure » facturé en option 4 305 € ajoute quelques équipements renforçant le côté baroudeur de l’EX30 Cross Country. On retrouve les barres et la galerie de toit, les pare-boues au niveau des roues avant et arrière ainsi qu’un jeu complet de roues 18 pouces, chaussées de pneus tout-terrain (au lieu des 19 pouces de série).

Presque 56 000 € pour le Volvo EX30 Cross Country

En cochant l’option du pack Aventure, la facture de l’EX30 Cross Country peut vite grimper. Comptez 55 900 € minimum pour vous offrir le SUV baroudeur, et 60 205 € avec le fameux ensemble d’accessoires (subjectivement indispensable).

Tout-terrain oblige, le petit SUV de Volvo est livré dans sa version la plus puissante Twin Performance de 428 ch, avec quatre roues motrices donc. Au vu de ses nouveaux attributs esthétiques et de sa garde au sol plus élevée, l’autonomie de cette déclinaison Cross Country est légèrement réduite : 427 km (WLTP) contre 450 km pour l’EX30 classique à motorisation équivalente.

