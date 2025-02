Lecture Zen Résumer l'article

Sur l’autoroute A10, une portion de la chaussée va être utilisée pour expérimenter la recharge par induction. Grâce à des modules installés sous l’enrobé, les véhicules électriques pourront se recharger simplement en roulant.

Avaler les kilomètres au volant de sa voiture électrique sans avoir besoin de recharger, bientôt une réalité ? Sur l’autoroute A10, au sud-ouest de Paris, le projet baptisé « Charge as you drive » piloté par le réseau Vinci Autoroutes veut révolutionner les trajets autoroutiers des véhicules électriques.

Après des tests en laboratoire et des essais sur circuit fermé, cette expérimentation prend un tournant plus concret, en étant désormais appliquée à une vraie portion de route, peut-on apprendre dans un communiqué publié le 30 janvier 2025. Il s’agit d’un tronçon de 2 km de long qui concerne uniquement la file tout à droite de la chaussée.

Des bobines enterrées pour recharger le véhicule

Le principe est relativement simple : des bobines de cuivre alimentées par le réseau électrique sont enfouies sous le goudron à environ 10 cm de profondeur et émettent un champ électromagnétique.

Les bobines permettant la recharge par induction dans le projet de Vinci Autoroutes. // Source : Vinci Autoroutes

Ce sont ensuite des récepteurs installés sous le véhicule électrique qui captent ce champ et le transforment en électricité, venant ainsi recharger par induction les moteurs et la batterie simultanément, un peu à l’image d’un smartphone.

Priorité aux camions électriques

L’objectif de la recharge par induction pendant le roulage est majoritairement tourné vers le transport de marchandises, et donc vers les camions. D’après Vinci Autoroutes, le secteur des transports « représente un tiers des émissions de gaz à effet de serre et près de 9 marchandises sur 10 sont transportées par la route ». La transition vers le tout électrique pour les poids lourds est ainsi d’autant plus importante que pour les véhicules légers.

Le Mercedes eActros 600. // Source : Daimler Truck

Avec la recharge par induction, il y aurait moins le besoin d’avoir une batterie à grosse capacité, tandis que les passages aux bornes de recharge seraient plus espacés. Par exemple, un Mercedes eActros 600 est équipé d’un énorme accumulateur de 600 kWh (3 packs de 200 kWh).

Et, qui dit batterie plus petite, dit également poids en baisse, coût de production allégé, mais surtout moins de matières premières nécessaires pour la fabriquer. Il s’agit là d’un point crucial dans la transition vers le 100 % électrique.

Une technologie bientôt élargie aux voitures ?

Comme évoqué précédemment, le projet « Charge as you drive » vise essentiellement les camions. En revanche, les tests qui commenceront au mois de mai prochain ne se limiteront pas aux camions et incluront un utilitaire, un car ainsi qu’une voiture électrique.

On pourrait donc tout à fait imaginer que le projet s’étende aux voitures pour les particuliers. De quoi nous laisser rêveurs sur une future technologie qui résoudrait le plus grand défi des voyages sur autoroute.

Mais avant de parsemer de bobines l’asphalte des autoroutes européennes, il serait plutôt judicieux de développer le réseau de stations de recharge dédiées aux camions électriques (et toujours celui des voitures). À l’heure actuelle, l’infrastructure est quasiment inexistante. Par ailleurs, il est bon de souligner que l’expérimentation de Vinci Autoroutes a coûté 26 millions d’euros, soit 13 000 € le mètre…

