[Deal du jour] Nakamura est la marque de vélo d’Intersport, et comprend de nombreux modèles pour la ville et la campagne. En ce moment, le vélo urbain E-City 110 profite d’une bonne promotion.

C’est quoi, cette promotion sur ce VAE d’Intersport ?

Le vélo électrique Nakamura E-City 110 est normalement vendu 1 199,99 € sur le site d’Intersport. Il est en ce moment proposé au prix de 949,99 €.

Vous pouvez aussi, sous conditions, bénéficier d’une aide de l’État afin de baisser un peu plus le prix de votre vélo électrique. Vous trouverez toutes les informations sur la page dédiée à la prime à la conversion.

C’est quoi, ce VAE d’Intersport ?

Le Nakamura E-City 110 possède un style classique de vélo de ville, avec un cadre ouvert qui facilite l’enjambement. Le coloris choisi pour les pneus, les poignées et la selle lui donnent un petit air vintage plutôt élégant. Mais ne vous y trompez pas, car malgré ses airs de vélo old school mignon, le VAE d’Intersport pèse tout de même 23 kg, soit un poids conséquent qui s’accompagne heureusement d’une bonne maniabilité.

Les pneus de 26 pouces absorbent bien les chocs, et adhèrent correctement à la route, si elle est en bon état. Couplés à des freins à disques hydrauliques puissants et une bonne ergonomie générale, le E-City 110 procure un bon sentiment de sécurité. Le moteur central Naka E-Power au couple de 80 Nm procure une bonne assistance, avec une puissance délivrée idéale pour les trajets en ville. L’assistance est équilibrée et quatre modes sont présents, pour adapter l’aide en fonction des conditions de route.

À ce prix, ce VAE est-il une bonne affaire ?

250 € d’économie par rapport à son prix habituel, c’est une bonne affaire pour un VAE fiable. Niveau équipements, vous retrouverez sur le guidon un écran LCD qui permet de consulter le mode d’assistance, la batterie restante ou encore la vitesse. Un phare LED à l’avant, un garde-boue, un porte-bagages arrière, une béquille, des réflecteurs et une sonnette complètent le VAE.

Niveau autonomie, la batterie de 375 Wh offre une autonomie d’environ 80 km au maximum, en fonction des conditions de route ou de la météo.

