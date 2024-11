Lecture Zen Résumer l'article

Renault place, pour la 4ᵉ année consécutive, un modèle parmi les finalistes de cette compétition. Et pas n’importe quel modèle puisqu’il s’agit de la Renault 5 e-tech. Quels sont les six autres finalistes de cette édition ?

Les 7 voitures finalistes au titre de voiture de l’année 2025 ont été annoncées ce 15 novembre. C’est l’occasion de jeter un coup d’œil sur les modèles qui ont retenu l’attention du jury de journalistes automobiles européens parmi les 50 modèles soumis par les constructeurs. Après le Renault Scénic e-tech l’année passée, qui d’Alfa Romeo, Citroën, Cupra, Dacia, Hyundai, Kia ou Renault va obtenir le précieux titre de « Car of the Year » en Europe pour 2025 ? La réponse sera connue le 10 janvier au salon de Bruxelles.

À l’exception de Fiat en 1995 et 1996, aucun constructeur n’a obtenu le titre de voiture de l’année deux années de suite. Pourtant, les équipes de Renault veulent y croire grâce à la R5 e-tech, mais quelles sont leurs chances ?

Les finalistes de la voiture de l’année 2025

Les années se suivent, mais ne se ressemblent pas au niveau des finalistes du trophée de la voiture de l’année. L’édition 2025 réserve encore quelques surprises. Voici la liste des finalistes :

Alfa Romeo Junior

Citroën C3/e-C3

Cupra Terramar

Dacia Duster

Hyundai Inster

Kia EV3

Renault 5 e-tech

Grâce à son petit prix la Citroën e-C3 pourrait gagner des points // Source : Citroën

À la différence de l’année dernière, il n’y a pas de voiture chinoise finaliste cette année. Pourtant, BYD, MG, Nio ou Xpeng avaient soumis des modèles électriques. Il n’y a pas plus de constructeurs japonais, ni même d’Allemands représentés dans cette finale.

Même si sept constructeurs différents sont en final, Il n’y a que quatre groupes automobiles différents représentés : Stellantis (Alfa, Citroën), Renault Group (Dacia, Renault), Hyundai Motor group (Kia, Hyundai) et Volkswagen Group (Cupra).

Kia EV3 au Mondial de Paris 2024 // Source : Raphaelle Baut pour Numerama

En 2022, six des modèles finalistes étaient exclusivement disponibles en version électrique. Cette année, trois finalistes sont 100 % électrique (Hyundai, Kia, Renault), deux autres sont disponibles en thermique ou électrique (Alfa Romeo et Citroën), enfin deux modèles ne sont pas disponibles en électrique (Cupra et Dacia).

De bonnes chances pour Renault ?

Face à la concurrence, la Renault 5 e-tech peut apparaître comme le modèle le plus apte à remporter le titre de voiture de l’année La R5 a séduit autant le grand public que les journalistes par son design. La presse a été assez unanime quant aux qualités techniques du modèle lors des essais de la Renault 5. Attention néanmoins à ne pas sabrer le champagne trop prématurément. La course avait été serrée pour le titre de 2024.

Renault Scénic (voiture de l’année 2024) quelques minutes après l’annonce // Source : Raphaelle Baut pour Numerama

Le jury européen de cette compétition ne distribue pas toujours les points comme on s’y attend. L’élection de la voiture de l’année ressemble à l’Eurovision. Si les modèles sont normalement jugés sur des critères techniques, parfois, une part de politique s’invite aussi : les marques nationales ont souvent les voix des jurys locaux. Le choix des pays avec le plus de juges, comme l’Allemagne, la France ou le Royaume-Uni, peut faire basculer le classement.

Il ne faut pas non plus sous-estimer le rôle du prix dans le choix du modèle élu. Ainsi, un Dacia Duster, une Citroën C3 ou une Hyundai Inster peut remporter des points en leur faveur. On a quand même bien envie de croire que la Renault 5 e-tech a toutes ses chances. La Renault 5 e-tech reste la favorite de nombreux observateurs, et pour de bonnes raisons.

