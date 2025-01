Lecture Zen Résumer l'article

Honda attire encore l’attention au CES Las Vegas avec de nouveaux concepts électriques surprenants. Mais, entre la possible fusion avec Nissan, le partenariat avec Sony et ses propres créations improbables, on se demande comment Honda peut réussir à conduire autant de projets d’ampleur.

On n’avait probablement jamais autant parlé d’Honda ces dernières années. Mais, en dépit d’une grande présence médiatique sur décembre, l’avenir d’Honda n’est pas aussi clair qu’il n’y paraît. La marque japonaise va se retrouver à piloter plusieurs bouleversements stratégiques en même temps. Va-t-elle pouvoir tenir le choc ? On n’est pas certain que le constructeur ait pris jusqu’à présent les meilleures décisions.

La société nipponne aime en tout cas profiter de sa présence au CES pour faire parler d’elle. Elle y a dévoilé le 7 janvier deux nouveaux concepts, proches de modèles commercialisés en 2026. Le moins que l’on puisse dire, c’est que leur design est particulièrement audacieux, pour ne pas dire singulier.

Les premiers fruits de sa nouvelle stratégie électrique

Le constructeur japonais avait déjà profité du précédent CES pour lancer en grande pompe sa nouvelle stratégie pour les voitures électriques. La firme japonaise a considéré qu’elle s’était loupée pour aborder la voiture électrique, Honda a donc décidé de repartir de zéro.

Le groupe s’était ainsi fait remarquer pour ses concepts atypiques au CES 2024. Elle récidive en 2025 avec deux nouveaux prototypes : un SUV et une grande berline, attendus respectivement en 2026 (aux USA) et 2027 (en Europe). Ces modèles incarnent la rupture avec le passé, mais leur design audacieux laisse planer des doutes sur leur accueil par le public.

Le prototype Honda SUV 0. // Source : Honda

Il est difficile d’imaginer de tels véhicules arriver sur le marché ainsi. Il faudra probablement attendre encore une année avant de découvrir ce qu’Honda aura conservé pour les modèles finaux. Le constructeur a décidé de marquer une rupture avec le passé. Dommage, quand on repense à la Honda e qui avait fait craquer en masse avec son style, mais pas sa technologie ni son prix.

Bref, les nouveaux modèles amèneront aussi une nouvelle plateforme et un nouveau développement logiciel. Des éléments sur lesquels l’entreprise automobile n’était pour l’heure pas particulièrement en avance, comme tous les constructeurs japonais.

Le prototype Honda Saloon 0. // Source : Honda

Une alliance avec Nissan qui sera certainement ardue

La situation économique de Nissan est particulièrement préoccupante. La marque a perdu des parts de marché en Chine et aux États-Unis, et le marché européen n’est pas d’un grand secours. Il se murmure même que les liquidités pourraient venir à manquer dans quelques mois. Libérée de son alliance avec Renault, Nissan a quand même besoin de trouver un soutien ailleurs pour pouvoir accompagner sa transition vers la voiture électrique. C’est apparemment sur Honda que la marque japonaise aurait jeté son dévolu.

Le gouvernement japonais ne serait pas étranger à cette suggestion de mariage — cela aurait été vu comme un affront si Nissan s’était allié à un constructeur chinois. Il vaut mieux un concurrent de toujours, tant qu’il est japonais. Sur le papier, l’union de Nissan et Honda fait la force, et pourrait même bouleverser le marché en devenant l’un des groupes les plus forts.

La signature du premier partenariat entre Honda et Nissan en juillet 2024. // Source : Honda-Nissan

Néanmoins, avant cela, il y a de nombreux pièges que la fusion des deux marques va devoir éviter. Les deux constructeurs s’étaient déjà rapprochés pour mutualiser les dépenses et développement liés aux voitures électriques. Cette coopération avait interpellé, car les deux marques ont des approches différentes et mutualiser la recherche et développement allait nécessiter de gros efforts des deux partenaires. Une fusion plus complète apparaît donc comme une épreuve supplémentaire, et il n’est pas dit qu’Honda en ressorte grandi.

Des doutes pour Afeela

Il en va de même pour le partenariat entre Sony et Honda pour le développement de la marque Afeela. Honda semble se disperser sur trop de différents projets de grande envergure. On voit mal comment la marque japonaise va pouvoir diriger autant de dossiers brulants sans prendre un risque d’y perdre des plumes.

Afeela 1 en vente uniquement en Californie pour le moment // Source : Conférence Sony

Si le projet en association avec Sony peut paraître attrayant sur le papier, plus les années passent, moins le produit développé ne semble vraiment réaliste par rapport aux attentes du marché. Cela ressemble surtout à des dépenses inutiles et une perte de temps.

Avec autant de projets en parallèle, Honda joue à quitte ou double. La marque peut réussir à s’imposer dans l’électrique ou payer cher son manque de focus. Une chose est sûre : les prochaines années seront décisives pour le constructeur japonais.

