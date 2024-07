Lecture Zen Résumer l'article

Le Mobilize Duo doit être le successeur du Renault Twizy. Après avoir disparu des radars pendant près de deux ans, l’engin serait enfin en passe d’être lancé.

Le Mobilize Duo a été présenté au Mondial de Paris de 2022 avec un objectif de commercialisation en fin 2023. Depuis cette présentation, c’est silence radio sur l’engin et son cousin Bento. C’est le média anglais Autocar qui a remarqué ce 25 juillet une annonce d’emploi de chef de produit Duo et Bento à Londres, qui laisse à penser que le modèle va enfin réapparaitre.

Ce futur du Twizy ne porte ni le badge de Renault, ni le nom de Twizy. Il n’y ressemble pas vraiment non plus, car il devrait être bien plus confortable. Le point commun réside dans le fait qu’il s’agit d’un quadricycle électrique, comme le modèle qui a révolutionné ce segment à partir de 2011. Pour le reste, le groupe Renault a quelque peu revu sa stratégie pour ce modèle, il ne doit plus être vendu par Renault, mais seulement être disponible à la location via sa filiale Mobilize, un drôle de pari.

Une des stars du Mondial de Paris 2024 ?

Le média anglais a bien précisé que pour le Royaume-Uni, le recrutement du poste était en cours, ce qui laissait estimer que le modèle ne serait pas vendu avant 2025. Les porte-paroles de la marque ont indiqué que les communications à ce sujet seront faites en temps voulu.

Mobilize Duo au Mondial de Paris 2022 // Source : Raphaelle Baut pour Numerama

Les choses pourraient être un peu plus avancées pour la France, et il ne serait pas surprenant de voir le modèle définitif sur les stands du groupe Renault lors du Mondial de Paris 2024. Le salon doit se tenir du 15 au 20 octobre pour le grand public. Espérons quand même que l’engin soit mieux mis en valeur qu’en 2022. Lors du dernier salon de Paris, le prototype du Duo était un peu noyé et les concurrents avaient beaucoup mieux mis en valeur leurs modèles.

En retard pour s’imposer en tant que quadricycle électrique ?

Mais n’est-ce pas un peu tard pour ce modèle ? Le paysage des quadricycles électriques a déjà beaucoup évolué ces deux dernières années. Le groupe Stellantis avec Citroën Ami, Fiat Topolino et Opel Rock-e ont fait une razzia sur ce nouveau marché avec leurs modèles sans permis. Les acteurs historiques comme Ligier et Aixam ont aussi proposé leurs alternatives. Et même des outsiders comme le Microlino (avec ou sans permis) offrent une alternative beaucoup plus chic du quadricycle électrique.

Comment ce Mobilize Duo va-t-il réussir à se positionner sur ce marché ? C’est le prix de sa location mensuelle qui va certainement faire pencher la balance entre succès ou flop.

La fiche technique lors de son annonce en 2022

Le Mobilize Duo doit reprendre une bonne partie des éléments qui ont pu faire le succès du Renault Twizy. Il affichait notamment des dimensions très compactes : 2,43 m de long, 1,30 m de large et 1,46 m de haut. À peu de chose près, la même chose que sur Citroën Ami.

Planche de bord du Mobilize Duo // Source : Raphaelle Baut pour Numerama

À la différence de la Citroën Ami, le Duo n’est pas réservé qu’aux sans permis, deux versions sont prévues :

Duo 45, bridé à 45 km/h

Duo 80 (pour 80 km/h) pour les détenteurs de permis B

Mobilize Duo peut atteindre jusqu’à 140 km d’autonomie avec la version la plus bridée. La recharge pourra se faire soit par un câble avec prise type 2 intégrée, soit sur prise standard. Les autres données ne seront confirmées qu’au lancement commercial de l’engin.

Les données transmises par le biais de ce formulaire sont destinées à PressTiC Numerama, en sa qualité de responsable de traitement. Ces données sont traitées avec votre consentement aux fins de vous envoyer par e-mail des actualités et informations relatives aux contenus éditoriaux publiés sur ce site. Vous pouvez vous opposer à tout moment à ces e-mails en cliquant sur les liens de désinscriptions présents dans chacun d’eux. Pour plus d’informations, vous pouvez consulter l’intégralité de notre politique de traitement de vos données personnelles. Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement, de limitation, de portabilité et d’opposition pour motif légitime aux données personnelles vous concernant. Pour exercer l’un de ces droits, merci d’effectuer votre demande via notre formulaire de demandes d’exercices de droits dédié.

Découvrez les bonus Numerama+ + rapide, + pratique, + exclusif Zéro publicité, fonctions avancées de lecture, articles résumés par l'I.A, contenus exclusifs et plus encore. Découvrez les nombreux avantages de Numerama+. S'abonner à Numerama+

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+