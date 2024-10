Lecture Zen Résumer l'article

Lors de l’événement We, Robot de Tesla qui s’est tenu le 10 octobre 2024, les Robotaxi, Robovan et Optimus ont été au centre de l’attention. Mais des invités ont partagé des détails qu’on ne voyait pas dans les vidéos officielles.

Les phares laser du Robotaxi

Le Robotaxi de Tesla a roulé pour la première fois en public le 10 octobre 2024. Il s’agissait d’un test extrêmement contrôlé, dans des studios de cinéma, mais Tesla avait fait en sorte de reproduire des itinéraires plutôt réalistes.

Avez-vous remarqué ses phares ? La fine bande à l’avant du véhicule joue un double rôle, comme l’a montré Tesla Newswire sur X. À faible vitesse, le Robotaxi projette sur le sol une sorte de bouclier de lumière en arc de cercle, qui permet tout à la fois de signaler sa présence et de montrer aux occupants ce qu’il détecte. S’il voit un obstacle sur la route et doit dévier, les personnes à l’intérieur ne prennent pas peur. Malin.

Est-ce que ce système peut agir comme une sorte de LiDAR dégradé, en envoyant des informations à la voiture ? Impossible à dire, Tesla ayant été très avare en détails techniques sur tous les produits présentés.

Des Tesla Model Y roulaient de manière autonome sans supervision

D’après Elon Musk, le logiciel qui permettra de gérer la flotte de « Robotaxi » sera également disponible pour les autres véhicules Tesla — et dans un premier temps, les Model 3 et Model Y. Cela signifie qu’il sera possible d’utiliser un de ces véhicules en mode taxi, en conduite autonome non supervisée.

Et le 10 octobre 2024, même si les projecteurs étaient fixés sur le Robotaxi, quelques Model Y ont été aperçus en train de rouler sans chauffeur. Elles étaient donc très probablement déjà configurées dans un mode de conduite autonome non supervisée. La version pessimiste dirait qu’il s’agit de véhicules pré-programmés pour faire des tours du décor, comme on peut le voir dans les parcs d’attraction depuis des années.

Les roues des Robotaxi ne sont pas aussi futuristes que prévu

Les concepts des Robotaxi publiés par Tesla sur son site web font de claires références à la science-fiction. Et il est vrai qu’il est rare que des œuvres visuelles, films et séries, appartenant à ce genre, montrent des pneus disgracieux en lieu et place des roues. Le concept du Robotaxi semble avoir des roues dans une texture métallisée dorée, qui ne passeront pas la barre de la réalité.

Le concept du Robotaxi // Source : Tesla

Mais alors, comment donner l’illusion lors d’un événement ? Avec de la peinture, sur des pneus traditionnels ! De loin et en mouvement, la petite trouvaille était parfaite et il était difficile de discerner ces pneus classiques peints pour prolonger l’enjoliveur plein. Mais en s’approchant un peu, les personnes sur place ont pu voir le coup de peinture sur la tranche.

Les pneus des Robotaxi, moins futuristes de près

Tesla a encore 3 ans, selon Elon Musk, pour trouver comment bien intégrer ces roues dans une carrosserie métallique qui tire vers le doré.

