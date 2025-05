Lecture Zen Résumer l'article

L’entreprise américaine Aurora a affirmé avoir lancé son service de livraison par camion autonome sans supervision. Au Texas, un camion équipé du module Aurora Driver a déjà parcouru près de 2 000 km, sans aucun conducteur à bord.

Dans un communiqué de presse daté du premier mai 2025, l’entreprise américaine Aurora annonce le lancement du premier service commercial de camions sans chauffeur aux États-Unis. Oui, vous avez bien lu : des poids lourds de classe 8 (les mastodontes des routes) circulent désormais sans humain entre Dallas et Houston au Texas. La société prévoit même d’étendre son service à El Paso et Phoenix d’ici la fin de l’année.

Le premier camion d’Aurora sur une route américaine // Source : Aurora

Un pilote autonome basé sur le LiDAR

Mais Aurora n’est pas un concurrent direct de Tesla avec son Semi : sa technologie autonome a été conçue comme un ajout à un camion existant – à date, les partenaires sont Volvo et PACCAR. Aurora ne fait donc pas de camion, seulement un système capable de les faire conduire seuls. Contrairement à Tesla, qui propose de la conduite autonome basée sur la vision par ordinateur, Aurora s’appuie sur de nombreux capteurs et technologies avancées :

Au centre du camion, sur le toit, un LiDAR propriétaire FirstLight capable de détecter des objets jusqu’à 450 mètres à l’avance, permettant d’après Aurora de repérer et réagir aux piétons jusqu’à 11 secondes plus tôt qu’un conducteur humain, notamment la nuit et à vitesse d’autoroute (entre 65 et 85 mph, ce qui équivaut à environ 105 à 137 km/h)

Sur les côtés du camion, capteurs longue portée capables de détecter des objets à plusieurs centaines de mètres, mêlant LiDAR, radar et caméras capables d’opérer dans toutes les conditions de visibilité

Côté informatique, un énorme ordinateur placé derrière le siège du chauffeur, incluant de multiples redondances et un système de secours comprenant un ordinateur secondaire spécialisé qui peut prendre le relais si le système principal tombe en panne

Une intelligence artificielle dite vérifiable qui soutient le fonctionnement du logiciel et s’assure que tout fonctionne comme cela devrait fonctionner

Avant ce déploiement, Aurora n’a pas voulu foncer tête baissée : la société a partagé ses plans avec toutes les autorités possibles (du fédéral au local) et mis en place un dossier de sécurité détaillé avant d’envoyer ses engins sur les routes.

Une procédure bien respectée, qui permet aux autorités de se réjouir de l’annonce d’Aurora : « Ces nouveaux semi-remorques autonomes sur le corridor I-45 permettront de transporter des produits efficacement, de créer des emplois et de contribuer à rendre nos routes plus sûres », affirme Greg Abbott, gouverneur de l’État. « Le Texas offre aux entreprises la liberté de réussir, et l’Aurora Driver stimulera davantage la croissance économique et la création d’emplois au Texas. Ensemble, grâce à l’innovation, nous bâtirons un Texas plus fort et plus prospère pour les générations futures », conclut-il.

En quatre ans de tests supervisés, l’entreprise a livré plus de 10 000 chargements pour des clients et parcouru trois millions de miles autonomes. C’est ce qui lui permet aujourd’hui d’affirmer que son module Aurora Driver est sûr et peut être utilisé sans supervision. Près de 2 000 km (1 200 miles) ont été parcourus par un camion vide de tout pilote, sur des routes publiques et avec une véritable mission commerciale, pour les entreprises Uber Freight et Hirschbach Motor Lines.

Découvrez les bonus Numerama+ + rapide, + pratique, + exclusif Zéro publicité, fonctions avancées de lecture, articles résumés par l'I.A, contenus exclusifs et plus encore. Découvrez les nombreux avantages de Numerama+. S'abonner à Numerama+

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+

Toute l'actu tech en un clin d'œil Ajoutez Numerama à votre écran d'accueil et restez connectés au futur ! Installer Numerama