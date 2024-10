Lecture Zen Résumer l'article

Il est souvent reproché au bonus écologique de ne servir qu’à enrichir les constructeurs de voitures électriques sur le dos des Français. Pour en avoir le cœur net, Numerama a comparé les tarifs d’une dizaine de modèles électriques sur dix pays d’Europe.

Les incitations fiscales gouvernementales, comme le bonus écologique en France, sont accusées de ne servir qu’à gonfler les marges des constructeurs. Régulièrement sur les réseaux sociaux, des commentaires affirment que sans le bonus français, les prix des voitures électriques baisseraient et qu’il est inutile de maintenir un tel dispositif plus longtemps. Est-ce vraiment aussi simple que cela ?

Les premières observations sur les prix de voitures électriques plébiscitées en France dans plusieurs pays européens ne corroborent pas toujours cette hypothèse. Même si ce tour d’Europe des configurateurs de voitures électriques fait apparaître des disparités dans les prix de modèles équivalents.

Des ajustements tarifaires qui ne dépendent pas que des incitations fiscales

Les incitations fiscales varient selon les pays, il n’est pas toujours simple de s’y retrouver, surtout que certains pays font le yoyo avec des mesures appliquées temporairement. L’Association des Constructeurs Européens d’Automobiles (ACEA) a publié une liste des aides détaillée pour aller plus loin sur le sujet.

Si l’Allemagne et la Suède ont suspendu leurs aides avec des conséquences visibles sur les ventes de voitures électriques, la majorité des pays conservent des incitations. Cela peut soit passer par une suppression des taxes (TVA) comme au Pays-Bas, ou par des bonus comme au Portugal, Espagne, Autriche et de manière éphémère en Italie. Les différences devraient être marquées entre les pays qui ont encore un bonus et ceux qui n’en ont plus : c’est pourtant loin d’être une évidence.

La MG4 est souvent cité en exemple, et si cela n’en était pas un ? // Source : MG

L’art de fixer les prix est bien plus complexe. Il faut positionner un produit dans son environnement concurrentiel et surtout par rapport aux habitudes et niveau de vies des habitants. En général, les pays du nord de l’Europe ont des prix plus élevés que ceux du sud, mais là encore, les relevés de prix sur nos 10 exemples tordent parfois le cou aux idées reçues. Néanmoins, il vaut mieux vouloir acheter une voiture électrique en Italie. Les prix y sont souvent les plus bas observés, contrairement à la Pologne où les modèles sont particulièrement coûteux.

Le tarif de 10 voitures électriques comparé en Europe par rapport à la France

Numerama a cherché à comparer les prix des versions d’entrée de gamme de 10 modèles représentatifs (à la fois du marché français et européen), tous les modèles ne sont pas toujours équivalents. Certaines motorisations ne sont pas présentes sur tous les marchés, les équipements de série vont aussi varier d’un pays à l’autre, enfin les remises saisonnières viennent jouer les trouble-fêtes. Nous avons choisi 6 modèles qui peuvent bénéficier du bonus en France, 3 modèles qui en ont été déchu cette année et un modèle dont le sort n’est pas encore fixé.

Tesla Model Y : le meilleur exemple en la matière // Source : Tesla

1. Tesla Model Y Propulsion

Le best-seller des voitures électriques en Europe, Tesla Model Y, est probablement le meilleur exemple, car il est identique sur les différents pays. Son tarif est d’ailleurs identique à celui de la France dans 3 autres pays. L’Italie et l’Autriche se démarquent avec deux tarifs plus attractifs, mais qu’on ne peut pas attribuer à l’absence de bonus.

Pays Prix en octobre 2024 Variation par rapport à la France France 44 990 € Allemagne 44 990 € 0 € Autriche 42 590 € -2 400 € Belgique 45 970 € +980 € Espagne 44 990 € 0 € Italie 42 690 € -2 300 € Pays-Bas 45 990 € + 1 000 € Pologne 47 900 € +2 910 € Portugal 44 990 € 0 € Suède 49 160 € +4 170 €

2- Peugeot e-208

Stellantis est régulièrement épinglé pour sa gestion des prix de ses modèles électriques, jugés trop élevés. Pour ce modèle, on a comparé la version e-208 Allure avec l’ancienne combinaison moteur/batterie (100 kW/50kWh) par rapport à son prix catalogue, et non son éventuel prix remisé (précisé à côté).

Pays Prix en octobre 2024 Variation par rapport à la France Remarque France 34 100 € Remisé à 32 080 € sur le Peugeot Store Allemagne 36 325 € +2 225 € Autriche 38 060 € +3 960 € Belgique 33 625 € -475 € Espagne 35 500 € +1 400 € Italie 33 680 € -420 € Pays-Bas 35 700 € +1 600 € Pologne 39 850 € +5 750 € Remisé à 35 465 € actuellement Portugal 30 460 € -3 640 € Suède 45 235 € +11 135 € Pas de version entrée de gamme, seulement finition GT avec nouveau moteur

En incluant la remise actuellement proposée sur le configurateur Peugeot, la France propose l’un des meilleurs tarifs pour ce modèle. Il n’y a que le Portugal qui offre un prix beaucoup plus bas. La suspension d’un bonus ne laisse pas forcément présager d’une baisse conséquente des prix de ce modèle.

3- BMW iX1 eDrive 20

BMW France a su adapter le tarif de son SUV premium iX1 pour qu’il puisse bénéficier du bonus écologique. Il profite d’un petit boost au niveau des ventes que l’on peut observer dans les statistiques d’immatriculations. Sans bonus avec une barrière tarifaire fixée à moins de 47 000 €, il n’est pas certain que le modèle se maintiendrait à ce tarif d’après ce que l’on peut observer dans les pays voisins.

Pays Prix en octobre 2024 Variation par rapport à la France Remarque France 46 950 € Allemagne 48 400 € +1 450 € Autriche 46 248 € -702 € Belgique 50 150 € +3 200 € Espagne 49 550 € +2 600 € Italie 47 900 € +950 € Pays-Bas 48 475 € +1 525 € Pologne 65 215 € +18 265 € Pas d’entrée de gamme, version xDrive30 Portugal 49 700 € +2 750 € Suède 53 790 € +6 840 €

BMW iX1 // Source : BMW

4- Fiat 500e

Si les 3 premiers modèles positionnaient les tarifs français parmi les bons élèves européens, cela se complique un peu sur la Fiat 500e. Sur cette mini citadine électrique, c’est même plutôt l’inverse. La France propose un leasing attractif souvent positionné en dessous des 100 €, mais son tarif de 30 400 € est supérieur à 7 de nos voisins. La France est pourtant l’un des principaux marchés de ce modèle.

Pays Prix en octobre 2024 Variation par rapport à la France Remarque France 30 400 € Allemagne 29 490 € -910 € Autriche 29 990 € -410 € Belgique 28 520 € -1 880 € Espagne 29 500 € -900 € Promo à 27 483 € Italie 29 950 € -450 € Promo à 24 400 € avec financement Pays-Bas 28 990 € -1 410 € Pologne 30 600 € +200 € Portugal 28 890 € -1 510 € Suède 31 040 € +640 €

Bonus ou non, ce n’est apparemment pas la question centrale pour le prix de la Fiat 500e. Connaissant la situation commerciale du modèle, en perte de vitesse, il est possible d’imaginer que les prix chez nos voisins ont été baissés pour tenter d’y réanimer les ventes.

5- Volkswagen ID.4 Pure

Le Volkswagen ID.4 dans sa version Pure avec la petite batterie n’est pas vraiment mal positionné par rapport aux autres pays Europe. L’Italie apparaît une nouvelle fois comme le moins cher. C’est aussi le cas du plus gros marché pour le constructeur : l’Allemagne.

Pays Prix en octobre 2024 Variation par rapport à la France Remarque France 43 990 € Allemagne 42 635 € -1 355 € Offre à 40 335 € sans pack infotainment Autriche 43 890 € -100 € Remise à 39 490 € pour la rentrée Belgique 44 990 € +1 000 € Espagne 45 025 € +1 035 € Italie 41 500 € -2 490 € Pays-Bas 44 990 € +1 000 € Pologne 44 490 € +500 € Portugal 48 072 € +4 082 € Pas d’entrée de gamme Pure à petite batterie Suède 45 945 € +1 955 €

6- Renault Mégane e-tech (autonomie urbaine – EV40)

Forcément, Renault fait attention à son positionnement tarifaire de la Mégane e-tech en France. Si Renault ne vend pas ses électriques en France, le reste de l’Europe ne suffit pas. Comme pour la Peugeot e-208, il est toujours possible d’imaginer que le prix pourrait baisser sensiblement, en cas de disparition du bonus, mais il reste difficile de l’affirmer par rapport aux prix pratiqués chez nos voisins.

Pays Prix en octobre 2024 Variation par rapport à la France Remarque France 34 000 € Allemagne 35 600 € +1 600 € Autriche 35 390 € +1 390 € Belgique 37 750 € +3 750 € Pas d’entrée de gamme à batterie 40 kWh Espagne 39 160 € +5 160 € Italie 38 050 € +4 050 € Pas d’entrée de gamme à batterie 40 kWh Pays-Bas 36 370 € +2 370 € Pologne 40 885 € +6 885 € Portugal 32 990 € -1 010 € Suède – – Absente du catalogue en Suède

Renault Mégane e-tech // Source : Renault

7- Dacia Spring

Comme pour la Fiat 500e, le tour d’Europe des tarifs de la Dacia Spring a mis en lumière que la France n’a pas le meilleur tarif sur ce modèle. La fin du bonus n’a apparemment pas changé la donne, puisque la nouvelle Spring ne bénéficie plus d’aides à l’achat en France depuis début 2024. Comme quoi, la fin du bonus n’est pas toujours la clé pour payer moins chère sa voiture électrique.

Pays Prix en octobre 2024 Variation par rapport à la France France 18 900 € Allemagne 16 900 € -2 000 € Autriche 18 990 € +90 € Belgique 16 990 € -1 910 € Espagne 17 890 € -1 010 € Italie 17 900 € -1 000 € Pays-Bas 18 950 € +50 € Pologne 17 990 € -910 € Portugal 16 990 € -1 910 € Suède – –

8- Nouvelle Mini Cooper E

Comme Dacia, la Mini Cooper E a perdu l’accès au bonus en 2024 sur cette nouveauté à cause de sa production en Chine. Est-ce que cela a tiré son prix vers le bas pour compenser ? Pas vraiment.

Pays Prix en octobre 2024 Variation par rapport à la France France 34 000 € Allemagne 32 900 € -1 100 € Autriche 32 952 € -1 048 € Belgique 34 500 € +500 € Espagne 35 250 € +1 250 € Italie 29 505 € -4 495 € Pays-Bas 35 990 € +1 990 € Pologne 34 230 € +230 € Portugal 35 050 € +1 050 € Suède 34 146 € +146 €

9- MG4

Le cas de la MG4 est particulièrement complexe. C’est le seul exemple où les prix intégrés au tableau intègrent les remises. En France, les modèles MG n’ont plus accès au bonus, mais la marque continue à pratiquer une remise équivalente (4 000 € en France). Ce n’est pas le seul pays où MG tire les prix vers le bas, enfin sur les modèles en stock. Tous ces tarifs pourraient prochainement changer, mais à la hausse.

Pays Prix en octobre 2024 Variation par rapport à la France Remarque France 24 990 € Remise de 4 000 € incluse mais sur le stock seulement Allemagne 34 990 € +10 000 € Autriche 24 990 € 0 € Belgique 28 785 € +3 795 € Sur stock seulement Espagne 24 480 € -510 € Énormément de remises différentes se cumulent Italie 31 790 € +6 800 € Pays-Bas 32 285 € +7 295 € Pologne 30 600 € +5 610 € Portugal 28 247 € +3 257 € Suède 32 820 € +7 830 €

MG est souvent citée en référence pour affirmer que les constructeurs vont baisser leur prix si le bonus est supprimé. C’est aller un peu vite en besogne, car ce que peuvent faire les constructeurs chinois en matière de remises, pour conquérir des parts de marché, n’est pas forcément ce que tous les constructeurs sont en mesure de faire. Les tarifs dans les pays voisins montrent bien que la conclusion est un peu hâtive.

10- Leapmotor T03

Leapmotor T03 est la nouveauté de cette rentrée. Au moment de la rédaction de et article, l’éligibilité au bonus français n’est pas encore certaine. Les prix du modèle ont été fixé pour assurer le lancement de cette nouvelle marque chinoise associée à Stellantis.

Pays Prix en octobre 2024 Variation par rapport à la France France 18 900 € 0 € Allemagne 18 900 € 0 € Autriche – – Belgique 18 900 € 0 € Espagne 18 900 € 0 € Italie 17 900 € -1 000€ Pays-Bas – – Pologne – – Portugal – – Suède – –

Leapmotor T03 vendue par Stellantis // Source : Leapmotor

Cette observation des prix à l’échelle européenne, nous mène à dire que la suppression des aides à l’achat ne garantit en rien une baisse mécanique des prix des voitures électriques.

Certains tarifs français pourraient baisser, puisqu’il existe de meilleures offres dans des pays comme l’Italie ou le Portugal. Mais plus que les aides à l’achat, ce sont les stratégies de réduction de coût de production et la concurrence qui ont tendance à vraiment tirer les tarifs vers le bas. Jusqu’à présent l’arrêt des aides, même avec des prix ajustés, sont un frein à l’essor de la voiture électrique.

