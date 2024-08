Lecture Zen Résumer l'article

Clip, le moteur de vélo détachable, débarque en France. Les précommandes ouvriront le 15 septembre.

Les grandes villes françaises se mettent au vélo et le vélo électrique participe indéniablement à la popularisation de ce mode de déplacement doux. Mais celles et ceux qui ont déjà un vélo mécanique et souhaiteraient simplement avoir une assistance motorisée ponctuelle n’ont pas beaucoup de choix. Les options de motorisation d’un vélo classique impliquent pour la plupart une installation technique et donnent à l’ensemble un caractère permanent. Notre démonstration avec Gboost en 2021 ne nous a pas forcément convaincus.

Et c’est précisément parce que Clip corrige certaines contraintes des kits de motorisation traditionnels qu’il pourrait intéresser de nombreux cyclistes.

Le kit de motorisation vélo Clip // Source : Clip

Clip, un moteur pour vélo détachable à la volée

La philosophie de Clip est différente de la plupart des kits de motorisation. L’objet a été conçu pour être attaché et détaché à la volée, sans outil, en s’appuyant sur le pneu avant et la fourche de votre vélo. En pratique, vous le rechargez, vous l’installez avant votre trajet, vous l’utilisez, vous le déconnectez et vous le prenez avec vous au travail ou dans votre lieu de résidence pour le recharger. Cela ne transforme pas votre vélo en profondeur et vous pourrez continuer à l’utiliser de manière musculaire pour vos sorties le week-end et vos ballades plaisir.

Plug and play par design, Clip est conçu pour être compatible avec une large gamme de vélos, y compris les vélos de route, de ville, hybrides, et même certains vélos partagés en libre-service comme le Vélib, annonce la marque dans un communiqué reçu par Numerama. L’assistance au pédalage est activée par un petit bouton de télécommande Bluetooth, monté sur le guidon. L’entreprise promet un démultiplicateur d’effort qui permet au moteur de délivrer une puissance accrue en fonction de la vitesse du vélo et de l’intensité du pédalage. Bien entendu, en France, Clip sera limité à 25 km/h côté assistance pour rester dans les clous de la loi.

Pour aller plus loin Les vélos électriques Made in France existent-ils vraiment ?

Avec un poids de 3,8 kg, incluant le moteur et la batterie, Clip est aussi un appareil qui se veut portable. Son design compact lui permet de tenir facilement dans un sac à dos, ce qui nous peut permettre de l’amener en vacances ou de l’avoir sur soi en déplacement professionnel. L’objet, déjà lancé et utilisé aux États-Unis, a été conçu par un entrepreneur cycliste français, Clément De Alcala, qui vise particulièrement les travailleuses et travailleurs urbains, dont le trajet pour aller au bureau ne dépasse pas les 5 km.

Le kit de motorisation vélo Clip peut se porter // Source : Clip

Et pour cause, avec son format compact, Clip n’est pas pensé pour les longs trajets : la version Commuter, vendue 450 €, est prévue pour 10 km d’autonomie. La version Explorer, pensée pour 20 km d’autonomie, sera commercialisée 550 €. On comprend la contrainte, compensée assez largement par le côté démontable qui invite à recharger l’accessoire aussi souvent que possible.

Clip, des précommandes ouvertes le 15 septembre

Le 15 septembre 2024, Clip ouvrira ses précommandes en France sur ce site. Les 500 premiers acheteurs bénéficieront de 100 € de réduction et les 500 suivants, de 50 €. De quoi obtenir un kit Commuter à 350 €, un montant honnête pour tester l’électromobilité si l’on possède déjà un vélo.

Pour celles et ceux qui doutent, sachez qu’un test est prévu sur Numerama et sur notre chaîne YouTube, quand les unités seront disponibles sur notre territoire.

Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalités susmentionnées pour l’ensemble des cookies et autres traceurs déposés par Humanoid et ses partenaires. Vous gardez la possibilité de retirer votre consentement à tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre connaissance de notre Politique cookies. J’accepte tout Gérer mes choix

Découvrez les bonus Numerama+ + rapide, + pratique, + exclusif Zéro publicité, fonctions avancées de lecture, articles résumés par l'I.A, contenus exclusifs et plus encore. Découvrez les nombreux avantages de Numerama+. S'abonner à Numerama+

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+