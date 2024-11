Lecture Zen Résumer l'article

[Deal du jour] Avec les fêtes de fin d’année qui arrivent, trouver des billets à des prix plutôt raisonnables devient un parcours du combattant. Heureusement le Black Friday est là et il apporte aussi de son lot de réduction sur les billets de train. En ce moment, Trainline propose la Carte Avantage SNCF à 20%.

C’est quoi, cette promotion sur la carte Avantage sur Trainline ?

Habituellement proposée au prix de 49 €, la carte Avantage se trouve à 39,80 € uniquement en passant par Trainline. L’offre est valable pour la période du Black Friday, à partir du 26 novembre et jusqu’au 2 décembre, avec le code de réduction BLACKFRIDAY, dans la limite des 18 000 codes disponibles.

Bien qu’il ne s’agisse pas de la SNCF, vous pouvez y aller en fermant les yeux. Trainline est un revendeur britannique fiable sur lequel vous pouvez effectuer des réservations de billets de train et de bus auprès d’Eurostar, Thalys, Flixbus, SNCF ou encore Ouigo. Son application est tout aussi utile et offre une bonne alternative à SNCF Connect pour la gestion des billets.

C’est quoi, cette carte Avantage TGV INOUI ?

La carte Avantage de la SNCF promet de réaliser des économies sur des trajets de TGV. Elle existe pour les 12 à 60 ans, avec des conditions variables pour chaque carte. L’option la plus intéressante étant celle pour les 27-59 ans qui peuvent utiliser la réduction pour un accompagnant.

La carte Avantage permet sur le papier de bénéficier d’au moins 30 % de réduction garantie sur l’ensemble de ses voyages. Dans les faits, elle n’applique pas de réduction directement sur les prix des billets, mais elle permet de plafonner à :

49 € maximum pour les trajets de moins d’1h30 ;

69 € maximum pour les trajets entre 1h30 et 3h ;

89 € maximum pour les trajets de plus de 3h.

C’est bien pratique quand on sait que les prix ont tendance à vite grimper, surtout au dernier moment. Ainsi, elle permet d’être rentabilisée rapidement, bien que le plafond aient évolué de 10 € l’année dernière. En théorie, la SNCF annonce d’ailleurs une carte « rentabilisée dès le 3ᵉ voyage ». En pratique, c’est un peu plus compliqué et cela implique généralement de voyager un certain nombre de fois.

Pourcentage d’économie selon les trajets avec la carte Avantage // Source : Numerama

Au-delà de cette remise, vous bénéficiez aussi de – 60 % sur les billets de trois enfants accompagnants et ceux de trois enfants accompagnants. Il existe aussi une remise -15 % sur les services SNCF dont la location de voiture avec AVIS et Budget.

À ce prix, cette carte Avantage est-elle une bonne affaire pendant le Black Friday ?

C’est une très bonne affaire si vous voyagez régulièrement dans l’année. Pour les périodes de Noël, cela peut aussi intéressant — enfin, dans la mesure où il reste des billets disponibles pour votre trajet. Cette période de fin d’année est généralement compliquée à cause de la forte demande et pourrait l’être encore davantage avec les grèves.

Toutefois, il est toujours bon d’avoir une carte Avantage sous le coude, puisqu’elle offre une multitude de réductions via ses services. Avec elle, on peut profiter des bars et de la restauration à bord des TGV.

Vous pouvez directement importer votre carte Avantage sur l’application Trainline. À noter qu’elle prend également en charge tout un tas d’autres cartes de réduction et fidélité, qu’il s’agisse de la SNCF, d’Eurostar, Thalys ou d’autres.

Pour en ajouter une nouvelle, voici les étapes à suivre :

Rendez-vous sur la page d’accueil puis tapez vos informations de voyage ;

Sélectionnez « passager » et « Cartes et codes de réduction » ;

Sélectionnez votre carte dans le menu ;

Entrez le numéro de la carte pour vous et vos passagers.

