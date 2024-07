Lecture Zen Résumer l'article

À la suite d’une attaque coordonnée des installations de plusieurs lignes à grandes vitesses, le trafic des TGV est fortement perturbé. Les perturbations vont s’étendre sur le week-end entier. 800 000 voyageurs sont concernés d’après la SNCF.

Plusieurs lignes TGV ont subi des attaques malveillantes un peu avant 6h du matin ce 26 juillet 2024. Il ne s’agit pas d’une cyberattaque, mais d’incendies visant des installations électriques très spécifiques sur plusieurs lignes à grandes vitesses.

À la veille d’un grand week-end de départs et retours de vacances et à quelques heures de la cérémonie d’ouverture des Jeux Olympiques, les conséquences vont être lourdes pour l’ensemble des voyageurs qui avaient prévu de prendre le train sur plusieurs axes. D’ailleurs, la SNCF invite les voyageurs à « reporter leur voyage et de ne pas se rendre en gare ».

La circulation des TGV est ainsi fortement dégradée sur les axes Atlantique, Nord et Est de la France. De nombreux trains vont être supprimés tout au long du week-end. Le retour à la normale n’est pas prévu avant lundi 29 juillet, selon la SNCF.

Qui est concerné ?

800 000 voyageurs vont être touchés par les conséquences de cette attaque entre le 26 et 28 juillet. Une chance pour tous les voyageurs à destination du Sud-Est de la France : l’acte de malveillance a été déjoué, le trafic est normal. Ils ne viendront pas grossir le rang des passagers en galère.

Les perturbations sont quand même différentes selon les destinations :

Vers l’ouest

La Ligne à Grande Vitesse Atlantique est l’axe le plus durement touché. Les dégâts impactent les deux branches : entre Paris et Tours et entre Paris et Le Mans. Tous les départs des TGV à partir de la gare Montparnasse ont été suspendus ce 26 juillet au matin. Les premiers TGV devraient circuler à partir de 13h, mais la reprise ne sera que partielle et progressive (mise à jour de cette information à 12h45).

Les trains seront détournés sur ligne classique avec des allongements de temps de parcours durant toute la journée. Des retards et des annulations sont à prévoir sur les TGV Inoui, Intercités, Ouigo à destination de l’ouest de la France.

Vers le nord, le Royaume-Uni et la Belgique

La LGV du Nord de la France est aussi concernée sur l’axe entre Paris et Lille, avec un report des TGV Inoui et Ouigo vers les lignes classiques. Plusieurs Eurostar en liaison entre Paris et Londres ont été supprimés pour aujourd’hui, et 25 % des trains programmés pour le week-end le seront également. Des perturbations vont aussi être présentes sur les liaisons avec Bruxelles.

Vers l’est de la France et l’Allemagne

À destination de l’Est de la France, le trafic est aussi perturbé, mais les trains à destination de Reims et Châlons-en-Champagne ne sont pas touchés.

Pour suivre les évolutions du trafic ferroviaire :

Vous pouvez suivre l’évolution du trafic sur le site de la SNCF, chaque ligne LGV dispose également de son propre suivi :

Pour les informations relatives aux Eurostar annulés et retardés, vous pouvez vous rendre sur la page de suivi d’Eurostar.

Échange et remboursement des trajets prévus sur le week-end

Face à un grand nombre de trains sont détournés ou supprimés, les voyageurs sont invités par la SNCF à reporter leurs déplacements pour limiter la pagaille dans les gares et sur les trains (non supprimés) au départ. La SNCF va contacter par mail ou SMS l’ensemble des voyageurs concernés pour les informer de la situation.

« Nous demandons à tous les voyageurs qui le peuvent de reporter leur voyage et à ne pas se rendre en gare. Tous les billets pour ces voyages perturbés sont échangeables et remboursables.» a précisé publiquement la SNCF sur son compte X.

La situation exceptionnelle permet de reporter et d’annuler les billets de TGV gratuitement, même si votre tarification ne le permet normalement pas. Les gilets rouges sont également déployés en gare pour aider les voyageurs.

Le chatbot sncf vous aidera dans vos démarches d’échanges/annulations en ligne.

