Lecture Zen Résumer l'article

Inutile de vous précipiter sur votre chéquier, cette offre à tarif cassé concerne les invendus américains de Fisker Ocean. Il s’agit d’un prix de gros pour un loueur professionnel américain.

L’entreprise American Lease a déposé une offre pour racheter tout le stock américain de SUV électriques Fisker Ocean du constructeur en faillite. L’opération pourrait permettre au constructeur Fisker de récupérer l’équivalent de 42 millions d’euros et de se débarrasser des 3 200 véhicules qu’il peine à vendre aux USA, malgré les remises conséquentes.

Fisker attend désormais le feu vert du juge qui supervise sa procédure de faillite pour pouvoir vendre l’ensemble du stock restant à un tarif particulièrement bas. Au-delà du prix d’achat des Fisker Ocean, les conditions attachées à cette offre sont assez surprenantes, comme le précise l’article Techcrunch du 3 juillet.

De 2 300 € à 15 000 € par véhicule

Il y a un an, certains particuliers ont acheté leur Fisker Ocean plus de 70 000 €. Depuis, d’autres finitions, un peu plus abordables que l’édition spéciale de lancement, avaient commencé à être commercialisées au tarif catalogue : entre 40 000 et 60 000 €.

Variantes de Fisker Ocean // Source : Fisker

L’officialisation des difficultés financières rencontrées dès le mois de mars 2024 a rapidement changé la donne. Les ventes ont largement ralenti et la marque a été poussée à vendre son stock de véhicules rapidement pour renflouer ses caisses, quitte à offrir de belles remises. De 20 000 € à 50 000 € de moins ont pu être proposés aux USA sur le tarif initial (un peu moins en Europe), mais cela n’a pas suffi à vider le stock à cause des problèmes connus sur le modèle.

La société de location American Lease a alors proposé fin mai à Fisker de racheter quelque 2 100 véhicules. L’entreprise propose finalement l’acquisition de 3 231 Fisker Ocean. Dans le lot, American Lease pourrait se retrouver avec des véhicules endommagés, achetés 2 300 € par exemplaire. Ils serviront certainement de donneurs de pièces pour d’autres véhicules. Au plus fort, l’entreprise va payer 15 000 € pour les véhicules neufs et en bon état de fonctionnement, et 3 000 € pour des véhicules déjà immatriculés qui ont déjà roulé. Cela donne un tarif moyen de 13 000 € par Fisker Ocean, imbattable pour une telle voiture électrique.

Les voitures auront en plus eu les dernières procédures de rappels et mises à jour avant d’être mises à la location.

Intérieur du Fisker Ocean // Source : Raphaelle Baut

Des conditions particulières

American Lease est un service de location de flottes de véhicules pour l’autopartage à New York. Si le rachat se confirme, New York pourrait se retrouver à avoir la plus forte densité de Fisker Ocean au monde. Surtout que l’entreprise s’est engagée à ne pas revendre les véhicules pendant au moins 12 mois, ce qui est une condition assez courante dans ce genre d’accords.

Ne plus voir cette pub

Une fois la vente réalisée, Fisker se défausse de toute obligation de réparation ou d’entretien des véhicules. Le contrat précise bien que « les véhicules seront vendus en l’état sans aucune garantie. » Une fois en possession d’American Lease, l’entreprise devra se débrouillera avec les pannes des véhicules. C’est certainement pour cette raison que l’entreprise a aussi fait l’acquisition des véhicules endommagés.

C’est sur la question du logiciel que le contrat entre les deux entreprises sort un peu des conditions classiques. Fisker a indiqué sur le contrat que le constructeur n’a aucune obligation de mettre à jour les véhicules au-delà de la version 2.1 du logiciel interne, encore faudrait-il que des mises ultérieures soient proposées par le constructeur en faillite. Par contre, c’est probablement la première fois que les conditions font mention d’une « licence d’accès à tous les codes sources pertinents ou autres éléments d’exploitation de logiciels propriétaires ». Cela pourrait signifier que si American Lease trouve des développeurs compétents, l’entreprise pourrait elle-même tenter de faire évoluer le software du Fisker Ocean. Cela reste à confirmer.

Quid du stock de véhicules Fisker en Europe ?

Si cette vente se fait aux USA, nul doute que l’initiative pourrait intéresser un profil similaire en Europe. Pour le moment, l’inventaire de véhicules en stock ne semble plus vraiment évoluer et les remises n’ont pas vraiment progressé.

Un Fisker Ocean fraîchement livré dans les rues en France // Source : Raphaelle Baut

Au mois de juin, 7 Fisker Ocean ont été immatriculés en France, ce qui fait monter les immatriculations françaises à 74 pour l’année 2024. Sur ces 7 immatriculations du mois de juin, seul 1 véhicule a été immatriculé pour un particulier, les 6 autres l’ont été par des concessionnaires. Un rachat européen groupé serait assurément une bonne solution pour Fisker.

Pour ne rien manquer des derniers rebondissements de la chute de Fisker, abonnez-vous à notre newsletter Watt Else, dédiée à la mobilité électrique.

Les données transmises par le biais de ce formulaire sont destinées à PressTiC Numerama, en sa qualité de responsable de traitement. Ces données sont traitées avec votre consentement aux fins de vous envoyer par e-mail des actualités et informations relatives aux contenus éditoriaux publiés sur ce site. Vous pouvez vous opposer à tout moment à ces e-mails en cliquant sur les liens de désinscriptions présents dans chacun d’eux. Pour plus d’informations, vous pouvez consulter l’intégralité de notre politique de traitement de vos données personnelles. Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement, de limitation, de portabilité et d’opposition pour motif légitime aux données personnelles vous concernant. Pour exercer l’un de ces droits, merci d’effectuer votre demande via notre formulaire de demandes d’exercices de droits dédié.

Découvrez les bonus Numerama+ + rapide, + pratique, + exclusif Zéro publicité, fonctions avancées de lecture, articles résumés par l'I.A, contenus exclusifs et plus encore. Découvrez les nombreux avantages de Numerama+. S'abonner à Numerama+

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+