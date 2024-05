Lecture Zen Résumer l'article

Les statistiques des immatriculations européennes réservent quelques surprises au mois d’avril 2024. Découvrir que Volkswagen dépasse Tesla sur le marché de l’électrique en est une. Voilà des mois que Tesla caracole loin devant ses concurrents.

Tesla a tellement habitué à des volumes de ventes élevés, que cela apparait anormal lorsque son nombre d’immatriculations est identique à celui d’autres modèles européens. Cela arrive pourtant. D’ailleurs, Tesla n’est pas le seul à chuter dans le classement du mois d’avril 2024 en Europe.

Le classement des immatriculations européennes, édité par Jato ce 30 mai, permet d’observer quelques mouvements intéressants par rapport à ce qu’il se passe en France.

Tesla a un petit coup de mou

Sur le cumul des 4 premiers mois de 2024, le Tesla Model Y continue à dominer tous les autres constructeurs, avec déjà 67 501 modèles vendus. Mais après un mois de mars 2024 affichant 26 847 immatriculations, le modèle cumule uniquement 9 646 immatriculations en avril. Le Model Y conserve sa première place, mais l’écart avec le Volvo EX30, apparaissant en seconde place, est réduit.

Tesla Model Y. // Source : Tesla

Tesla a toujours eu ce fonctionnement très cyclique, les débuts de trimestre sont toujours plus calmes. Par le passé, c’était notamment lié à l’arrivée des cargos en provenance de la Chine qui déchargeaient les Model 3 et Y par vagues, avec un sprint en fin de trimestre. Les livraisons du Model Y viennent désormais de la gigafactory de Berlin, mais les sprints de fin de trimestre continuent.

Il suffit d’observer les chiffres de 2023, pour constater que le Model Y est bien en baisse de 9 % sur le même mois. En cumulant les 4 premiers mois de l’année, on constate également un recul de 18 % pour rapport à l’année précédente.

Tesla ne peut pas compter sur le Model 3 pour compenser une baisse sur Model Y. Le mois dernier, la berline était bien en seconde position du classement avec 11 758 véhicules. Mais en avril, elle ne pointe plus qu’à la 7e place, avec 4 330 immatriculations.

Volkswagen en profite pour regonfler son égo

Volkswagen positionne l’ID.4 en 3e place sur le podium, avec 6 342 immatriculations. L’ID.3 est juste derrière, en 4e position avec 5 176 unités. Avec ces deux seuls véhicules, Volkswagen ne bat pas les Model Y et Model 3 de Tesla. Cela se joue sur la gamme entière.

Dans son ensemble, la gamme ID. de Volkswagen correspond à un total de 14 649 voitures immatriculées, contre 14 207 pour les 4 modèles de Tesla. Pourtant, le constructeur allemand enregistre aussi une baisse par rapport à l’année précédente.

Gamme ID de Volkswagen. // Source : Volkswagen

Enfin, si l’on regarde à l’échelle du groupe Volkswagen, l’écart est nettement plus important en ajoutant les modèles électriques d’Audi, Skoda et Cupra.

BMW et Volvo : des challengers qui grimpent

Le Volvo EX30 fait une entrée remarquée sur le marché européen. Dès le mois de février, le tout nouveau modèle de Volvo s’est classé dans le top 10 européen. Il est désormais à la seconde place avec 8 015 immatriculations en avril. Le Volvo XC40 électrique fonctionne bien à l’échelle européenne. Voilà qui place Volvo en bonne position parmi les constructeurs de voitures électriques, avec 13 275 unités en avril.

Volvo EX30. // Source : Volvo

BMW a aussi un peu musclé son jeu, grâce à la BMW i4 et le BMW iX1. La marque allemande peut se targuer d’avoir 14 179 modèles électriques immatriculés en avril, soit 82 % de plus que l’année précédente. Les deux modèles sont au coude à coude avec un peu moins de 4 400 unités chacun. Une tendance à la hausse pour BMW, qui s’observe aussi en France dans d’autres volumes. BMW enregistre sur le marché français deux fois plus d’immatriculations de voitures électriques que Volkswagen.

Stellantis et MG sortent les rames

Sans le marché français pour booster la MG4, le modèle est sorti du top 10 du classement européen. Il n’en est pas trop loin pour autant, puisqu’il apparait en 11e place. La fin du bonus écologique en France semble avoir pesé lourd sur les immatriculations de cette MG. La MG4 avait déjà commencé à chuter le mois dernier. Le modèle phare de la gamme électrique de MG va-t-il réussir à rebondir sur les prochains mois ? Cela sera à suivre.

Dans la catégorie des chutes assez spectaculaires, il est difficile de ne pas nommer Stellantis. Assez régulièrement, deux modèles du groupe évoluaient en bonne position dans ce top 10 européen : Peugeot e-208 et Fiat 500e. Le modèle italien a disparu du classement depuis le mois de mars et celui de Peugeot se tient tant bien que mal aux branches en 10e place.

D’ailleurs, c’est la France, avec son leasing social, qui porte à bout de bras le succès de la citadine électrique de Peugeot. Le modèle a été immatriculé en Europe à 3 846 exemplaires, dont 3 185 rien que pour la France. La France est probablement devenue prioritaire sur la production pour satisfaire la demande. Cependant, les chiffres font quand même craindre un léger désamour du groupe Stellantis à l’échelle de l’Europe. Cela sera également à surveiller durant les prochains mois.

Peugeot e-208 version 2023. // Source : Peugeot

Le TOP 10 des voitures électriques en Europe (avril 2024)

TOP 10 des VE en Europe Immatriculations d’avril 2024 TESLA MODEL Y 9 646 VOLVO EX30 8 015 VOLKSWAGEN ID.4 6 342 VOLKSWAGEN ID.3 5 176 BMW IX1 4 393 BMW I4 4 388 TESLA MODEL 3 4 330 VOLVO XC40 4 180 AUDI Q4 4 112 PEUGEOT 208 3 846 Source : Jato



Malgré un marché de la voiture électrique en berne, les motorisations 100 % électrique conservent leur part de marché, autour de 13,4 %. La croissance est cependant bien moins impressionnante que celle de l’année dernière, mais le nombre de modèles sur le marché est toujours plus important.

L’arrivée des constructeurs chinois sur le marché européen ne change pas vraiment la donne. Hormis MG, les Chinois sont encore loin des volumes des constructeurs historiques. BYD progresse quand même un peu, mais le reste est anecdotique à l’échelle de l’Europe. Paradoxe : les seuls modèles fabriqués en Chine dans le top 10 sont le Volvo EX30 et la Tesla Model 3, des modèles assimilés à des marques occidentales.

