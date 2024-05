Lecture Zen Résumer l'article

Jusqu’à présent, les constructeurs chinois implantés en Europe n’ont encore rien révolutionné. Mais alors, d’où vient cette idée que les constructeurs chinois ont tant d’avance sur nous ? C’était le thème de l’édito de la newsletter Watt Else du 16 mai.

Dans la guerre entre les pro et les anti voitures électriques chinoises, on entend souvent tout et son contraire. Dans Watt Else, je me suis déjà étendue sur certains propos prêchés par les opposants aux marques chinoises. Mais parmi les plus favorables, un argument surprend aussi : les Chinois auraient 10 ans d’avance. Voilà qui mérite que je me penche un peu plus sur le sujet.

En deux décennies, les constructeurs automobiles chinois seraient passés du statut d’outsiders à celui de dangereux concurrents des marques historiques. Leur progression est fulgurante. Mais ont-ils réellement autant d’avance qu’on leur confère ? Pas si sûr.

De l’avance seulement pour une élite chinoise

Avant tout, il conviendrait de séparer ce qu’il se passe en Chine de ce que les constructeurs chinois arrivent à réaliser à l’export. La Chine compterait plus d’une centaine de marques nationales de véhicules à nouvelle énergie (électrique et hybride), mais même les autorités peinent à confirmer le chiffre exact. Ce que l’on en voit émerger comme tendance depuis l’Europe n’est qu’un petit échantillon du haut du panier. Dans ce joyeux bazar, certains constructeurs se démarquent bien par leurs capacités d’innovation, mais impossible de mettre toutes les marques dans le même panier.

Xiaomi SU7 au salon de Beijing // Source : Xiaomi

La Chine a certainement 10 ans d’avance sur l’adoption des voitures électriques. Acheter une voiture électrique est entré dans les mœurs, les moyens mis par le gouvernement pour le faire sont conséquents. Le marché y est apriori mature, alors qu’en Europe (hors Norvège), on travaille encore activement sur la question.

On fait d’abord, on améliore après

La rapidité à sortir des nouveautés impressionne. Les nouveaux modèles chinois voient le jour en un peu plus de deux ans, alors qu’il faut plus du double aux marques européennes. Il en va de même pour les technologies de batterie ou de conduite autonome. Ces délais courts sont en trompe-l’œil, car les Chinois ont adopté l’amélioration continue comme philosophie. Un produit n’est jamais vraiment finalisé à son lancement. Il va continuer à être amélioré après le début de sa commercialisation. Il peut évoluer esthétiquement moins d’un an après son lancement pour corriger le tir.

En cas d’échec, la fin de vie du produit est tout aussi rapide et sans tergiversation. La logique industrielle repose sur de nombreux développements communs pour ne pas prendre de risques financiers démesurés sur un modèle particulier. Les plateformes évoluent aussi à un rythme effréné, les volumes de vente en Chine aidant (théoriquement) à rentabiliser beaucoup plus vite les investissements.

Dernière plateforme BYD avec batterie blade // Source : Raphaelle Baut pour Numerama

Les constructeurs chinois, comme Tesla, ont aussi cherché à améliorer l’industrialisation des voitures électriques pour réduire les coûts, là où les acteurs historiques semblent beaucoup plus frileux à changer les méthodes éprouvées. Tout cela mis bout à bout permet à certains constructeurs chinois d’apparaître comme en avance. Disons surtout qu’ils ne sont plus en retard.

En France, les voitures chinoises ne sont pas si folles

Certaines marques chinoises sont donc parties à la conquête de l’Europe en étant convaincues qu’elles faisaient mieux que la concurrence existante. Pourtant, aucun modèle essayé récemment ne pourrait me convaincre d’affirmer qu’ils ont 10 ans d’avance. Le lancement de Xpeng en France, ce 15 mai, peut-il un peu changer la donne ? C’est encore à confirmer.

Lancement de Xpeng à Paris // Source : Raphaelle Baut

Plusieurs éléments pêchent généralement : les technologies valables en Chine ne fonctionnent pas (ou mal) en Europe, les consommations sont élevées, les recharges sur bornes rapides ont des résultats aléatoires, les performances réelles ne sont pas au rendez-vous et la qualité des matériaux et/ou des assemblages a parfois quelques années de retard.

Sans un prix attractif ou un changement d’approche, certaines marques vont au-devant d’un échec commercial cuisant. Comme les japonais et les coréens avant eux, les marques chinoises ne pourront pas faire l’impasse de s’adapter aux gouts des clients des marchés qu’ils visent. En Europe, ils ne sont tout simplement pas les leaders qu’ils espéraient.

Michael Shu – DG BYD Europe – se voit en leader en Europe // Source : Raphaelle Baut pour Numerama

Chaque semaine, la newsletter Watt Else contient un édito épicé et une sélection d’actualités sur le thème de la mobilité électrique, n’hésitez pas à vous abonner gratuitement.

Les données transmises par le biais de ce formulaire sont destinées à PressTiC Numerama, en sa qualité de responsable de traitement. Ces données sont traitées avec votre consentement aux fins de vous envoyer par e-mail des actualités et informations relatives aux contenus éditoriaux publiés sur ce site. Vous pouvez vous opposer à tout moment à ces e-mails en cliquant sur les liens de désinscriptions présents dans chacun d’eux. Pour plus d’informations, vous pouvez consulter l’intégralité de notre politique de traitement de vos données personnelles. Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement, de limitation, de portabilité et d’opposition pour motif légitime aux données personnelles vous concernant. Pour exercer l’un de ces droits, merci d’effectuer votre demande via notre formulaire de demandes d’exercices de droits dédié.

Découvrez les bonus Numerama+ + rapide, + pratique, + exclusif Zéro publicité, fonctions avancées de lecture, articles résumés par l'I.A, contenus exclusifs et plus encore. Découvrez les nombreux avantages de Numerama+. S'abonner à Numerama+

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+

Abonnez-vous à Numerama sur Google News pour ne manquer aucune info !