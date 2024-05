Lecture Zen Résumer l'article

Le constructeur chinois Xpeng officialise son arrivée en France et ouvre les commandes pour son modèle G9.

La France compte une nouvelle marque automobile depuis ce 15 mai 2024. Xpeng a invité la presse à découvrir les deux premiers modèles de la marque lors d’un événement à Paris. Le constructeur chinois tente sa chance sur le marché français après avoir d’abord lancé son activité dans d’autres pays européens, essentiellement dans le nord de l’Europe. La marque continuera ensuite son expansion dans les autres pays voisins.

Qui est Xpeng ? Qu’apporte la marque sur le marché de la voiture électrique ? Ce sont forcément les questions que l’on peut se poser à l’arrivée d’un nouvel acteur, pas forcément parmi les plus connus.

La startup chinoise vise le haut de gamme

Si le nom de la marque peut sembler mystérieux pour les européens, il vient tout simplement, comme certaines de nos marques françaises historiques, du nom de famille de son fondateur : He Xiaopeng. D’ailleurs, en Chine, la marque est prononcée Xiaopeng.

Lancement de Xpeng à Paris // Source : Raphaelle Baut

Xpeng fait partie des acteurs relativement récents sur le marché automobile. La marque a été créée en 2014. Elle fête donc ses 10 ans en s’attaquant au marché européen, après s’être rapidement fait un nom en Chine.

Les modèles Xpeng sont ce que l’on appelle des « Software-Defined Vehicles (SDV)», des voitures qui sont développées autour du logiciel, comme le fait Tesla. Xpeng est finalement plus une startup technologique, qu’un constructeur automobile classique. C’est ce qui marque la différence avec d’autres rivaux plus anciens, qui tentent d’ajouter la couche logicielle au forceps, plutôt que de concevoir le logiciel et la partie mécanique ensemble.

La marque vise un positionnement assez haut de gamme (premium chinois). Xpeng ne cherche pas à s’introduire sur le marché européen en cassant les prix, comme MG. Ses tarifs placent la marque sur des véhicules moins chers que les équivalents premium allemands, mais plus chers que du Tesla ou d’autres marques généralistes.

Deux SUV (G9 et G6) pour démarrer en France

Xpeng a des berlines dans son catalogue, mais a choisi de se concentrer sur ce qui semble plus facile à vendre en Europe (et en France) : les SUV. La marque chinoise laisse le segment des berlines à son concurrent chinois Nio, qui ne devrait pas tarder à se lancer en France également.

Xpeng G9 // Source : Raphaelle Baut

Le Xpeng G9 est, depuis le 15 mai, le premier modèle disponible à la précommande en France, avec des livraisons prévues pour le mois de juillet. Il s’agit d’un SUV assez statutaire de 4,89 m de long. Il se place entre un Model Y et un Model X de Tesla. Son tarif est par ailleurs positionné entre les deux modèles de l’Américain. Le Xpeng G9 est disponible en 3 versions, avec une déclinaison d’entrée de gamme affichée à 59 990 €. La version performance à 4 roues motrices est la plus chère à 73 990 €.

Pour ce tarif, le client dispose d’un modèle fonctionnant sur une plateforme 800 V, comme le Hyundai Ioniq 5 par exemple, ce qui permet d’afficher des recharges particulièrement rapides de 20 minutes pour réaliser le 10 à 80 %. Sur le papier, c’est une très bonne nouvelle pour les gros rouleurs.

G9 autonomie standard G9 autonomie étendue G9 performance Puissance 230 kW 230 kW 405 kW Transmission Propulsion Propulsion Transmission intégrale Batterie 78,4 kWh (LFP) 98 kWh (NMC) 98 kWh (NMC) Autonomie 460 km 570 km 520 km Puissance de recharge 260 kW 300 kW 300 kW Prix 59 990 € 63 990 € 73 990 €

Intérieur tout confort du G9 de Xpeng // Source : Raphaelle Baut

La fiche technique n’est pas forcément celle qui affiche le meilleur rapport prix/performances, mais le modèle se rattrape sur la qualité de son habitacle et sa dotation en équipements de série. Il faudra encore la mettre à l’épreuve d’un test routier pour voir si le SUV peut aller chasser les clients d’autres marques.

D’ici le mois de juin, Xpeng commercialisera aussi le G6. Il s’agit d’un modèle un peu moins imposant de 4,75m, un gabarit identique au Model Y de Tesla. Le design sera beaucoup plus en rondeur. La qualité de l’habitacle est un peu plus simple, mais toujours soigné. La fiche technique sera aussi un peu plus raisonnée avec des batteries allant de 66 kWh à 87,5 kWh. Les tarifs seront connus ultérieurement, mais ce modèle pourrait mieux coller aux attentes des clients français.

Xpeng G6 // Source : Raphaelle Baut

Xpeng n’a pas choisi la facilité pour se lancer en France, mais les modèles ne manquent pas d’intérêt. Il reste tout le travail de notoriété à faire, en plus d’avoir à passer le test routier des journalistes et des premiers clients.

De nouveaux acteurs de la mobilité électrique sont souvent à retrouver dans notre newsletter Watt Else. Une newsletter garantie sans langue de bois.

Les données transmises par le biais de ce formulaire sont destinées à PressTiC Numerama, en sa qualité de responsable de traitement. Ces données sont traitées avec votre consentement aux fins de vous envoyer par e-mail des actualités et informations relatives aux contenus éditoriaux publiés sur ce site. Vous pouvez vous opposer à tout moment à ces e-mails en cliquant sur les liens de désinscriptions présents dans chacun d’eux. Pour plus d’informations, vous pouvez consulter l’intégralité de notre politique de traitement de vos données personnelles. Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement, de limitation, de portabilité et d’opposition pour motif légitime aux données personnelles vous concernant. Pour exercer l’un de ces droits, merci d’effectuer votre demande via notre formulaire de demandes d’exercices de droits dédié.

Découvrez les bonus Numerama+ + rapide, + pratique, + exclusif Zéro publicité, fonctions avancées de lecture, articles résumés par l'I.A, contenus exclusifs et plus encore. Découvrez les nombreux avantages de Numerama+. S'abonner à Numerama+

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : faire comprendre le numérique et tous ses enjeux au plus grand nombre. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+

Vous voulez tout savoir sur la mobilité de demain, des voitures électriques aux VAE ? Abonnez-vous dès maintenant à notre newsletter Watt Else !