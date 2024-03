C’est déjà la deuxième fois que le constructeur coréen change la batterie de son Ioniq 5. Lancé avec une batterie de 72,6 kWh, le modèle est désormais annoncé avec 84 kWh de capacité. Or, cela ne change pas grand-chose pour ce modèle.

Mais où s’arrêtera Hyundai ? En moins de 3 ans, la capacité de batterie du SUV Ioniq 5 a augmenté de plus de 15 %. Le modèle électrique bénéficie des évolutions techniques en matière de batterie. À chaque augmentation de la taille de la batterie, le prix a suivi la même tendance haussière. Le tarif de cette nouvelle version n’est pour l’heure pas confirmé dans le communiqué de presse du 4 mars 2024. Il faut espérer que Hyundai ne diminue pas la compétitivité, déjà moyenne, du modèle en Europe.

Pour rester dans la course des voitures électriques, la capacité de batterie n’est pas le seul élément qui évolue sur le Ioniq 5. La marque en profite pour apporter quelques changements à l’extérieur et à l’intérieur, ainsi que pour ajouter une nouvelle finition N-Line.

84 kWh : toujours plus de poids pour un peu plus d’autonomie ?

La commercialisation du Hyundai Ioniq 5 a commencé avec une batterie de 72,6 kWh fin 2021. Dès 2022, la marque a annoncé que le millésime 2023 du modèle serait équipé d’une batterie de 77,4 kWh, gagnant au passage environ 25 km d’autonomie supplémentaire. Les clients qui n’avaient pas encore été livrés de leur commande, à cause des délais à rallonge liés aux pénuries, ont forcément dû payer les 2 500 € supplémentaires pour passer sur la nouvelle batterie, soit à peu près 100 € par kilomètre théorique ajouté.

Hyundai Ioniq 5 dans la nouvelle finition N-line. // Source : Hyundai

Un peu plus d’un an plus tard, Hyundai fait encore évoluer la batterie NMC, pour cette fois atteindre 84 kWh de capacité au lieu de 77,4 kWh — toujours disponible sur la berline Ioniq 6. En Corée, Hyundai indique que l’autonomie du modèle en deux roues motrices est ainsi passé de 458 km à 485 km, selon les normes en vigueur dans ce pays. Il est donc possible d’espérer obtenir 20 à 30 km d’autonomie supplémentaire en Europe, comme lors de la précédente extension. Si la taille de la batterie a augmenté, le temps de charge pour le 10 à 80 % sur les bornes rapides reste toujours exceptionnellement bas, avec 18 minutes annoncées, soit un temps inchangé.

Même si cette augmentation de la taille de la batterie est justifiée par les progrès réalisés en la matière par le groupe coréen, le poids en est toujours impacté. Or, l’augmentation du poids n’est jamais favorable aux consommations affichées par une voiture électrique. Sur le précédent changement, le véhicule est passé dans sa version deux roues motrices de 1 985 kg à vide à 2 010 kg. Il est fort probable que cette version intermédiaire du Ioniq 5 soit estimée autour de 2 050 kg. Dans tous les cas, c’est un poids qui n’est pas compatible avec le stationnement dans les rues de Paris.

Des évolutions pour relancer le Ioniq 5 sur les différents marchés

Le Hyundai Ioniq 5 profite de cette mise à jour pour faire évoluer très sensiblement son design extérieur, avec un nouveau bouclier à l’avant et des changements sur le spoiler arrière. Cela fait au passage grandir la voiture de 2 cm, soit un total de 4,65 m de long désormais. C’est suffisamment subtil pour passer inaperçu pour un œil non averti.

Hyundai ajoute enfin un essuie-glace arrière à son Ioniq 5. // Source : Hyundai

La plus grosse évolution est certainement la plus ridicule aussi : la Ioniq 5 intègre enfin un essuie-glace pour sa vitre arrière ! Il aura fallu presque 3 ans au constructeur pour corriger cette absence. Le design et l’aérodynamisme devaient l’emporter sur l’expérience de conduite par météo dégradée, les clients ont finalement eu (tardivement) gain de cause.

D’autres changements ont aussi été apportés au niveau du volant, des éléments de sécurité du modèle. On note aussi quelques évolutions technologiques, comme une extension des fonctions concernées par les mises à jour OTA (over the air).

Intérieur du Ioniq 5 (2024). // Source : Hyundai

Ces évolutions seront-elles suffisantes pour déclencher plus de ventes ? Tout va dépendre du prix du véhicule en 2024. Si la marque en profite pour augmenter de nouveau son prix, il sera bien trop éloigné de la concurrence pour séduire de nouveau les clients. L’ajout d’une batterie plus grosse, pour quelques dizaines de kilomètres en plus, ne vaudrait vraiment pas le coup. C’est bien dommage, car le Huyndai Ioniq 5 est un modèle qui était promis à un certain succès. Il reste pour le moment pourtant très discret dans les statistiques d’immatriculations, partout où l’on regarde :

30 915 Hyundai Ioniq 5 immatriculés en Europe en 2023,

1 826 seulement pour la France,

33 918 ventes aux États-Unis en 2023.

Le Hyundai Ioniq 5 reste plus cher qu’un Model Y Grande Autonomie, et malgré la batterie de 84 kWh, le Ioniq 5 n’égale pas du tout l’américain sur la question de l’autonomie. Même le Peugeot e-3008, un peu plus petit, propose un bien meilleur rendement à ce niveau. Pour l’Europe, la concurrence s’est intensifiée, et le Ioniq 5 n’a plus réellement les faveurs du public avec un tarif débutant à 51 400 € en France (hors remise).

Le marché de la voiture électrique est impitoyable dès qu’il est question d’autonomie et de prix. Abonnez-vous à notre newsletter hebdomadaire Watt Else pour tout comprendre des enjeux de la mobilité électrique.

Les données transmises par le biais de ce formulaire sont destinées à PressTiC Numerama, en sa qualité de responsable de traitement. Ces données sont traitées avec votre consentement aux fins de vous envoyer par e-mail des actualités et informations relatives aux contenus éditoriaux publiés sur ce site. Vous pouvez vous opposer à tout moment à ces e-mails en cliquant sur les liens de désinscriptions présents dans chacun d’eux. Pour plus d’informations, vous pouvez consulter l’intégralité de notre politique de traitement de vos données personnelles. Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement, de limitation, de portabilité et d’opposition pour motif légitime aux données personnelles vous concernant. Pour exercer l’un de ces droits, merci d’effectuer votre demande via notre formulaire de demandes d’exercices de droits dédié.

Nouveauté : Découvrez Numerama+ La meilleure expérience de Numerama, sans publicité,

+ riche, + zen, + exclusive. Découvrez Numerama+

Si vous avez aimé cet article, vous aimerez les suivants : ne les manquez pas en vous abonnant à Numerama sur Google News.