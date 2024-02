Le ministère des Tranports fournit une carte interactive qui tente de représenter l’affluence dans le métro, le rer, le tram et le transilien pendant les Jeux olympiques de Paris 2024. En choisissant l’heure et la date, il est possible de repérer les stations et les lignes qu’il faudra absolument éviter.

Fuir Paris ou bien fuir Paris. Voilà, en somme, à quoi se résument les discussions des Franciliens et des Franciliennes quand il s’agit d’évoquer les Jeux olympiques de Paris 2024. Beaucoup semblent décidés à s’éloigner de la capitale durant les épreuves, qui se dérouleront du 26 juillet au 11 août puis du 28 août au 8 septembre.

Et puis il y a celles et ceux qui resteront, mais aussi les visiteurs, qui viendront spécialement pour l’occasion. Pour accompagner les touristes comme les locaux, l’administration a mis en place une carte interactive de Paris et des environs pour indiquer « l’impact » des JO dans les transports en commun, mais aussi sur les routes.

Lancée fin janvier, cette carte — accessible à cette adresse — reflète « les restrictions de circulation et les fréquentations prévisionnelles », précise le ministère des Transports. En date du 13 février, elle prend en charge les deux semaines des JO. La carte n’inclut pas encore les jeux paralympiques et le passage de la flamme olympique.

Un exemple sur la ligne du métro 1, au centre de Paris. // Source : Capture d’écran

Des stations de métro parfois surfréquentées durant les JO

L’affluence estimée est représentée par un code couleur, pour chaque station de métro, RER, transilien et tram. Le code couleur par station varie en fonction de l’horaire et du jour. Bien sûr, les stations les plus proches des sites olympiques sont celles qui recevront la charge la plus importante. Le même travail est effectué sur les lignes ferroviaires.

L’échelle de fréquentation est la suivante :

blanc : station non impactée.

vert : station à privilégier.

jaune : station très fréquentée.

orange : station extrêmement fréquentée (attente à prévoir) ;

rouge : station à éviter (le temps d’attente pour accéder au quai est supérieur à 15 minutes).

Il y a enfin une dernière couleur, le noir, pour symboliser les stations fermées. Ce sont celles qui se trouvent les plus près des sites olympiques. Par exemple, autour des sites de la Concorde et du Grand-Palais — pont Alexandre III, les stations Champs-Élysées Clémenceau, Concorde et Tuileries seront fermées.

Les stations indiquées en rouge promettent d’être particulièrement pénibles pour les voyageurs et les voyageuses. En effet, la mise en garde du ministère concerne bien le délai pour accéder au quai, et non pas le temps d’attente sur le quai pour le prochain train. Et ce délai risque de grossir s’il y a embouteillage.

Au trafic très important, se mêle un autre défi : celui de la ponctualité des trains, qui est aujourd’hui encore trop dégradée sur certaines lignes. Autre sujet de controverse : les QR Codes pour se déplacer dans Paris pendant les Jeux. Le prix du ticket de métro parisien à 4 euros a également suscité une vive indignation.

Pour aller plus loin Comment circuler à Paris pendant les JO ?

Essayez le nouvel Apple Vision Pro en exclusivité La rédaction invite 5 adhérent·es Numerama+ dans ses bureaux pour découvrir le nouvel Apple Vision Pro, tentez votre chance ici Découvrez Numerama+

Abonnez-vous gratuitement à Artificielles, notre newsletter sur l’IA, conçue par des IA, vérifiée par Numerama !