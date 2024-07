Lecture Zen Résumer l'article

Se déplacer dans Paris va être plus difficile à partir du 18 juillet 2024. De nombreuses stations de métro, RER et tramway vont fermer. On fait le point.

C’est le 18 juillet que les ennuis commencent vraiment pour les Parisiens et les personnes se rendant à Paris, surtout ceux qui prennent les transports en commun pour aller travailler. En plus de l’augmentation du prix des tickets de métro, des voies Paris 2024 à la réglementation particulière et les dispositions adressées aux cyclistes, il faudra compter sur la fermeture de certaines stations de métro pour achever le tableau.

Dès le jeudi 18 juillet, plusieurs nouvelles stations de métro ferment, en plus de celles déjà fermées à la fin du mois de mai. En tout, ce sont 15 stations qui seront fermées à partir de jeudi, sur de nombreuses lignes très fréquentées et particulièrement touristiques. Ces stations

Toutes les stations de métro et de RER fermées à partir du jeudi 18 juillet

Ligne 1 du métro

Champs-Élysées – Clémenceau

Concorde

Tuileries

Ligne 4 du métro

Cité

Ligne 5 du métro

Quai de la Rapée

Ligne 6 du métro

Trocadéro

Passy

Ligne 7 du métro

Pont-Neuf

Châtelet

Pont Marie

Ligne 8 du métro

Concorde

Ligne 9 du métro

Alma – Marceau

Iéna (seulement le 24 juillet)

Trocadéro

Ligne 10 du métro

Châtelet

Ligne 11 du métro

Châtelet

Ligne 12 du métro

Concorde

Ligne 13 du métro

Champs-Élysées – Clémenceau (à partir du 20 juillet)

Ligne C du RER

Champ de Mars – Tour Eiffel

Pont de l’Alma

Musée d’Orsay

Tramway T3a

Porte de Versailles (à partir du 25 juillet)

Tramway T10

Toute la ligne (seulement le 24 juillet au matin)

Toutes ces stations sont fermées pour préparer la cérémonie d’ouverture qui aura lieu le 26 juillet. Les fermetures qui démarrent le 18 juillet sont donc des fermetures qui doivent durer jusqu’au 25 juillet. Cela dit, cela ne signifie pas que ces stations rouvrent, bien au contraire : le 26 juillet est un jour complètement à part, puisqu’il s’agit du jour de la cérémonie d’ouverture. À partir de la cérémonie d’ouverture, le calendrier devient différent pour toute la journée du 26 et il faudra être motivé pour se déplacer à Paris.

Comment se déplacer à Paris à partir du 18 juillet ?

Si vous n’avez pas à aller à Paris, notre recommandation serait de ne pas tenter le diable et de rester en télétravail ou en vacances. Surtout le 26 juillet 2024. Si vous devez vous déplacer dans Paris ou venir à Paris pendant cette période, il reste tout de même quelques options plus appréciables que d’autres.

Utiliser ou louer un vélo

Paris a bien changé et le vélo est désormais plutôt bien intégré sur les grands axes et dans la plupart des arrondissements. C’est, aujourd’hui, le moyen de transport individuel le plus pratique et le plus rapide.

Vous pouvez acheter un vélo et passer à la mobilité électrique : c’est une bonne occasion ! Notre guide d’achat des vélos électriques peut vous accompagner.

Vous pouvez louer un vélo : plusieurs options de location en longue durée vous permettent de tester un vélo électrique à moindre coût. C’est une bonne option pour tester avant d’acheter, en conditions réelles.

Vous pouvez utiliser les vélos disponibles sur la voie publique : Lime et Vélib’ sont présents à Paris

Lime – #RideGreen Télécharger gratuitement

Pour les urgences, privilégier les taxis

Les taxis ont le droit de rouler sur les voies Paris 2024. Sur le périphérique parisien, cela se voit instantanément : les voitures dans les files de droite sont à l’arrêt ou presque, alors que les taxis fusent sur la ligne de gauche.

