[Deal du jour] Cowboy propose des vélos électriques connectés haut de gamme, au design élégant et aux bonnes performances. Le modèle ST Cruiser profite en ce moment de 600 € de réduction.

C’est quoi, la promotion sur ce vélo électrique de Cowboy ?

Le constructeur Cowboy propose trois modèles de VAE, dont le Cowboy 4 ST Cruiser, vendu normalement au prix de 3 296 €. Il est en ce moment proposé au prix de 2 696 €.

C’est quoi, ce vélo électrique de Cowboy ?

Le Cowboy 4 ST Cruiser possède un design qui va à l’essentiel, avec des lignes épurées et élégantes, propre à la gamme. Les finitions sont de plus très soignées, avec les câbles intégrés directement au cadre et des soudures peu apparentes. Le vélo opte pour un cadre ouvert, facile à enfourcher, et un guidon courbé. La position une fois en selle est plus droite et moins sportive qu’avec les autres modèles de la gamme, et procure une conduite confortable, si toutefois l’assise vous convient.

La selle rembourrée est d’ailleurs très confortable, même pendant un long trajet. Les pneus de 47 mm de largueur encaissent bien la route et permettent au ST Cruiser d’être parfaitement adapté pour la ville, les rues cabossées et les trottoirs. Son poids de 19,3 kg, batterie comprise, est principalement réparti à l’arrière du deux-roues. Le VAE gagne ainsi en agilité, avec une conduite à la fois souple et rassurante. Rassurants aussi les freins à disques hydrauliques qui, sans être les meilleurs de la gamme de Cowboy, sont suffisamment puissants et réactifs pour se sentir en sécurité en ville.

Seuls les coloris Figue, Argile et Lavande sont en promotion // Source : Cowboy

Est-ce que ce VAE de Cowboy vaut le coup en promotion ?

600 € de réduction, c’est une excellente affaire pour un vélo électrique idéal pour la ville et pour les trajets du quotidien. Le Cowboy 4 ST Cruiser embarque un moteur d’une puissance de 250 W et un couple de 40 Nm. La fonction « Adaptive Power » adapte la puissance délivrée par le moteur en fonction de votre allure, afin d’optimiser vos trajets avec un pédalage plus agréable. Vous atteindrez facilement la vitesse de 25 km/h sur du plat. En montée, le moteur aura un peu plus de mal et vous devrez puiser davantage dans les muscles de vos jambes.

Niveau autonomie, Cowboy annonce entre 40 km et 80 km en une seule charge. Dans les faits, en ville et dans de bonnes conditions, vous pourrez compter sur 50 km d’autonomie. La batterie amovible se recharge en environ 3 h. Enfin, l’application Cowboy dédiée, disponible sur iOS et Android, est quasi indispensable. Elle permet de déverrouiller le vélo, d’allumer ou éteindre les feux, de changer le mode d’assistance, et intègre Google Maps.

