[Deal du Jour] Les 9 et 10 janvier 2024, SNCF et Ouigo mettent à disposition 100 000 billets à 19 € et moins. Attention, le nombre de billets étant limité, les premiers arrivés seront les premiers servis.

C’est quoi, cette promotion sur les billets de train Ouigo ?

Dès le 09 janvier 2024, et jusqu’au 10 janvier 2024, 100 000 billets, au prix maximum de 19 €, seront mis en vente sur le site officiel de Ouigo. Les billets seront utilisables pour voyager du 10 janvier au 8 février 2024.

Est-ce que cette promotion sur les billets de train est intéressante ?

Ouigo, la filiale low cost du groupe SNCF, propose des billets de train à petits prix. Ces TGV et trains classiques sont disponibles pour de nombreuses destinations, et de nouvelles liaisons feront leur apparition d’ici décembre 2024. De temps à autre, SNCF et Ouigo mettent en vente de milliers de billets à prix réduits, afin de fidéliser de nouveaux clients. Après une vente exceptionnelle de 200 000 billets en septembre dernier, à l’occasion des 10 ans de la filiale, Ouigo remet le couvert avec 100 000 nouveaux billets pour fêter l’arrivée de l’hiver.

Les trains OUIGO sont facilement identifiables // Source : SNCF

Cette nouvelle vente flash sur les billets Ouigo est bien sûr intéressante, si vous comptez voyager aux dates mentionnées. C’est l’occasion de vous procurer des titres de transport au prix maximum de 19 € (habituellement vendus jusqu’à 30 € pour certains trajets). Plus de 50 destinations sont disponibles, du nord de la France, jusqu’au sud, avec la plupart des grandes villes accessibles. Cette promotion est l’assurance d’avoir un prix bas pour votre voyage.

Niveau options, deux bagages à main ou un bagage à main et un bagage cabine sont acceptés. Une option Bagage vous permet d’emporter vos bagages les plus volumineux ou un ou plusieurs bagages supplémentaires, pour 5 € de plus. Si vous voyagez en famille, notez que les enfants jusqu’à 3 ans inclus voyagent gratuitement sur vos genoux, grâce aux billets Toupti, et que l’embarquement avec une poussette est gratuit. De plus, l’offre Ouigo Plus, qui inclut un bagage supplémentaire, le choix de la place sur le plan du train et le wifi, est gratuite pour les enfants de moins de 12 ans.

Pour aller plus loin en train

👉 Découvrez la carte des lieux accessibles à moins de 5 h de train.

Nouveauté : Découvrez Numerama+ La meilleure expérience de Numerama, sans publicité,

+ riche, + zen, + exclusive. Découvrez Numerama+

C'est sûr : vous payez votre forfait mobile trop cher Votre prochain forfait mobile 4G ou 5G sans engagement est dans ce guide Comparateur forfait mobile sans engagement

Abonnez-vous à Numerama sur Google News pour ne manquer aucune info !

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.