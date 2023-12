Xiaomi a dévoilé la berline électrique nommée SU7 et sa version augmentée, la Xiaomi SU7 Max.

« Une Porsche avec une moustache », écrivait-on il y a quelques jours. Xiaomi vient de rendre officielle, ce 28 décembre, sa toute première voiture électrique, une berline électrique surnommée SU7. Elle existera également en version augmentée, appelée Xiaomi SU7 Max (pourquoi faire original ?).

Cela faisait deux ans que le constructeur chinois avait annoncé se lancer sur l’automobile électrique — il est principalement connu pour d’autres produits comme les smartphones ou les trottinettes électriques.

Nous avons regroupé dans cet article toutes les informations partagées sur la Xiaomi SU7. À noter que le Chinois n’a pas encore donné deux informations cruciales : son prix et sa date de sortie. On ne sait pas non plus si elle arrivera en Europe un jour.

Les images de la Xiaomi SU7

On apercevait déjà dans les premiers rendus que la SU7 serait une sorte de mélange entre une Tesla et une Porsche : les nouvelles images le prouvent.

Les premières images du Xiaomi SU7 // Source : Xiaomi

Les premières images du Xiaomi SU7 // Source : Xiaomi

Les premières images du Xiaomi SU7 // Source : Xiaomi

Pourquoi la SU7 s’appelle SU7 ?

SU signifie « Speed Ultra », a expliqué le fondateur Lei Jun sur la plateforme X deux jours plus tôt.

Les performances de la Xiaomi SU7 et la SU7 Max

Caractéristiques SU7 SU7 Max Autonomie annoncée 668 km 800 km 0 à 100 km/h 5,38 s 2,78 s Vitesse max 210 km/h 265 km/h « Chevaux » max 299 PS 673 PS

Les Xiaomi SU7 et SU7 Max

Qui sont les concurrents de la SU7 de Xiaomi ?

« Le Xiaomi SU7 n’est pas conçu pour venir s’attaquer à un concurrent spécifique », affirmait Lei Jun alors. On note quand même, sur certains posters promotionnels, que Xiaomi compare les performances et caractéristiques de son auto avec celles de la Porsche Taycan et de la Tesla Model S.

Source : Xiaomi

« Inspirés par des recherches approfondies auprès des utilisateurs, nous avons conçu le SU7 pour répondre à leurs diverses aspirations. Nous avons conçu le SU7 pour offrir un niveau de performances de conduite qui se classe parmi les meilleurs de sa catégorie, y compris la Porsche Taycan Turbo. Nous avons donné la priorité à la technologie intelligente, en nous inspirant des systèmes avancés de voitures comme la Tesla Model S. Le Xiaomi SU7 offre des technologies avancées et un écosystème de soutien pour améliorer votre expérience de conduite. »

Les trois coloris de la Xiaomi SU7

Bleu

Source : Xiaomi

Gris

Source : Xiaomi

Vert

Source : Xiaomi

Nouveauté : Découvrez Numerama+ La meilleure expérience de Numerama, sans publicité,

+ riche, + zen, + exclusive. Découvrez Numerama+

Si vous avez aimé cet article, vous aimerez les suivants : ne les manquez pas en vous abonnant à Numerama sur Google News.