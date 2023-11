[Deal du jour] Xiaomi commercialise de nombreuses trottinettes électriques, du modèle abordable aux modèles plus premium. La Xiaomi Mi Electric Scooter Essential fait partie de la première catégorie. En promotion, elle est bien plus intéressante.

C’est quoi, la promotion sur cette trottinette de Xiaomi ?

La trottinette électrique Xiaomi Mi Electric Scooter Essential est normalement vendue 349,99 €. Elle est en ce moment proposée au prix de 299,99 € sur le site de La Fnac, et au prix de 279 € sur le site officiel de Xiaomi. À noter qu’un antivol est fourni avec la trottinette.

C’est quoi, cette trottinette de Xiaomi ?

La Xiaomi Mi Electric Scooter Essential est un deux-roues particulièrement adapté pour se déplacer en ville, et qui vous suit aisément dans les transports. Ses dimensions de 108 × 43 × 114 cm et son poids de 12 kg conviennent parfaitement pour le transport intermodal. Elle se plie en quelques secondes, et ne mesure que 49 cm de hauteur une fois pliée.

La trottinette possède un design très classique et ne sort pas vraiment du lot, si ce n’est une petite touche de couleur jaune au niveau des roues. Sur le guidon, vous trouverez un panneau de contrôle sur l’écran LCD intégré au guidon, qui affiche des informations liées à la conduite. Vous pourrez consulter votre vitesse, le mode de conduite activé, ou encore l’état de la batterie. L’application Mi Home qui accompagne la trottinette permet de consulter ces mêmes données, ainsi que de verrouiller et déverrouiller l’engin via Bluetooth.

La trottinette se plie rapidement et facilement // Source : Xiaomi

La trottinette de Xiaomi est-elle une bonne affaire à ce prix ?

À moins de 300 € c’est une bonne affaire. La Xiaomi Mi Electric Scooter Essential est une trottinette classique qui va à l’essentiel, mais qui est idéale pour un usage au quotidien, principalement en ville. Ce modèle propose trois modes de conduite : sport, standard et piéton. Seul le mode sport vous permettra d’atteindre la vitesse de 20 km/h. Même à vive allure, la trottinette de Xiaomi est maniable, et son système de freinage antiblocage, couplé à un frein à disque, procure une sensation de conduite sûre. Notez qu’à chaque fois que vous freinez ou lâchez l’accélérateur, le système de récupération de l’énergie fait regagner un peu d’autonomie.

Niveau autonomie d’ailleurs, la Scooter Essential peut vous conduire 20 km avant de devoir être rechargée. C’est peu, comparé aux autres modèles de la marque qui peuvent vous emmener plus du double, mais c’est suffisant pour de petits trajets quotidiens. Enfin, la présence d’un feu arrière et d’un phare avant de 2 W procure un éclairage suffisant pour voir et être vu.

