Vroom s’associe aux Electric Test Days et à Kia IDFA pour vous faire essayer le tout nouveau Kia EV9 les 7, 8 et 9 décembre 2023.

Vroom vous invite à un événement unique : prendre le volant des dernières innovations de Kia ! Faites une croix dans vos calendriers pour les 7, 8, et 9 décembre 2023, car les Electric Test Days en partenariat avec Vroom et Survoltés, vous permettront de vous plonger dans le futur de la mobilité électrique. Au programme, l’opportunité d’essayer en exclusivité la nouvelle voiture de Kia, la gamme EV9, qui sera accompagnée des iconiques EV6 et e-Niro.

C’est quoi le Kia E9 ?

EV9 : un look très massif et 5m de long // Source : Kia

Le Kia EV9 est la réponse de Kia a un besoin bien précis, celui des familles. L’EV9 est un véhicule moderne, typé SUV 100 % électrique, aux dimensions généreuses qui lui permettent d’offrir trois vraies rangées de sièges. Son petit twist réside dans les sièges de la rangée centrale qui peuvent pivoter, créant un espace à la fois convivial et fonctionnel, adaptable en configuration six ou sept places.

Le Kia EV9 est aussi un véhicule électrique dynamique, malgré ses dimensions : avec 203 chevaux en propulsion ou 384 chevaux en version transmission intégrale bimoteur, elle peut aller jusqu’à 700 Nm de couple (modèle GT-Line). Cela lui permet d’encaisser le 0 à 100 km/h en 6 secondes pour la propulsion et jusqu’à 5,3 secondes pour la version GT-Line, facilitant les dépassements. Mais qui dit SUV familial dit surtout longs trajets pour les vacances et l’autonomie de l’EV9 n’est pas en reste de ce côté : la gigantesque batterie de 99,8 kWh promet entre 380 km et 640 km sur une charge unique, variant selon votre style de conduite et les conditions routières.

L’événement organisé en partenariat avec Kia IDFA sera aussi l’occasion de tester les Kia EV6 et e-Niro, deux modèles qui complètent la gamme Kia électrique avec des formats plus restreints.

Comment participer à cet essai Kia IDFA en avant-première ?