[Deal du jour] Cowboy propose des vélos électriques haut de gamme, élégants et connectés. Vendus à un prix relativement élevé, ils profitent en ce moment de 800 € de réduction.

C’est quoi, la promotion sur les vélos électriques de Cowboy ?

Cowboy propose trois modèles de VAE à partir de 3 290 €. Les vélos électriques Cowboy Classic, Cruiser et Cruiser ST profitent en ce moment de 800 € de réduction sur le site officiel de Cowboy, grâce au code RIDECOWBOY, à rentrer dans le panier. Ils voient ainsi leur prix passer à 2 490 €. Notez que le code promo ne fonctionne qu’avec les modèles noirs.

C’est quoi, le Cowboy Classique ?

Le modèle Classique de Cowboy propose un design épuré plutôt élégant, si vous aimez les styles qui vont à l’essentiel. Les câbles sont intégrés au cadre et l’ensemble fait très minimaliste. Les finitions sont parfaites, avec le moins de soudures apparentes. Les garde-boue sont visuellement réussis et s’intègrent bien à l’ensemble, de même que les feux intégrés à l’avant et à l’arrière. Dommage qu’ils ne soient pas aussi efficaces qu’un vrai éclairage dédié. Malgré son apparence sportive, le Classique et son moteur de 250W et 45 Nm de couple, n’est pas spécialement nerveux. L’engin est doux et atteint tranquillement la vitesse de 25 km/h réglementaires.

Deux modes d’assistance sont disponibles : le mode Eco et le mode « Adaptive Power ». Ce dernier adapte la puissance délivrée par le moteur en fonction des conditions de la route, ou de votre allure. Le mode fonctionne parfaitement bien, et vous n’aurez plus qu’à vous préoccuper de la route. Niveau conduite, d’ailleurs, sa potence basse vous fait adopter une position penchée qui peut déranger, mais offre beaucoup de maniabilité. L’assistance varie en permanence et procure une sensation de conduite agréable, ainsi qu’une autonomie en théorie optimisée. Comptez entre 40 et 80 km, en fonction de la route ou des conditions météo.

Est-ce que ces VAE de Cowboy valent le coup en promotion ?

800 € de réduction, c’est bien sûr une excellente affaire ! En dehors du modèle Classique, les modèles Cruiser et Cruiser ST différent quelque peu. Le Cruiser possède un guidon courbé plus large et surélevé, ainsi qu’un rapport de transmission plus élevé. La position est plus droite, pour une conduite davantage confortable. Le modèle ST possède, quant à lui, un cadre ouvert et une selle plus rembourrée.

Là où les vélos se rejoignent, c’est dans leur implémentation de l’application dédiée Cowboy, disponible sur iOS et Android. L’application permet de déverrouiller le vélo via la connexion Bluetooth, d’allumer ou éteindre les feux, ou de changer le mode d’assistance. Malheureusement, si vous souhaitez vous passer de l’app, vous n’aurez pas d’autres interfaces pour communiquer avec votre vélo. Le smartphone est quasi indispensable si vous désirez avoir accès aux fonctionnalités basiques, voire indispensable, comme l’allumage des feux.

