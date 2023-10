Une version sportive de la nouvelle Model 3 est bien prévue. Elle pourrait passer de l’appellation « Performance » à « Plaid », à moins qu’une autre appellation soit inaugurée avec la Model 3. L’information s’est répandue à cause de pièces détachées référencées au catalogue de la marque.

Au lancement de la nouvelle Model 3, au 1er septembre 2023, seules les versions Propulsion et Grande Autonomie étaient apparues au catalogue du constructeur. Tesla allait-il abandonner l’idée d’une version « Performance » plus sportive ? Interrogé par les membres du Tesla Owners Silicon Valley, Elon Musk avait dit « non » à une version plaid de la Model 3. La réponse négative du patron de Tesla s’est rapidement répandue, malgré un ton peu convaincant.

Pourquoi Tesla irait-il se priver de cette version de la Model 3 sportive ? Elle serait parfaite pour l’image de la marque, pour s’imposer face à la concurrence plus timide sur la question, et surtout, elle séduirait certains acheteurs qui y mettent le prix. Cela n’avait donc aucun sens. En fouillant le catalogue des pièces détachées, le compte The Kilowatts sur Twitter/X a découvert que les badges spécifiques à cette version sont en fait… déjà prévus. Aucun doute, la nouvelle Model 3 aura bien une déclinaison plus puissante.

Extrait du catalogue Tesla // Source : The Kilowatss sur X

Ludicrous ou Plaid ? Le doute subsiste

Selon le catalogue des pièces, il est prévu un badge qui ressemble à celui des Model S Plaid. Jusqu’à présent, la version Performance de la Model 3 ne se distinguait que par un liseret rouge soulignant le badge Dual Motor. Nul doute qu’il sera destiné à la Model 3, car la confusion n’est pas permise avec l’illustration et les données du catalogue. Cependant, le motif du badge est un peu différent de celui connu pour les versions Plaid.

Logo Plaid sur la Tesla Model S Plaid // Source : Thomas Ancelle pour Numerama

Certains imaginent que cela pourrait être une illustration du mode « Ludicrous ». Une manière d’indiquer que la voiture est puissante, mais avec des accélérations moins stratosphériques que sur la Model S Plaid.

Jantes, freins, mais rien sur les spécifications des moteurs…

Les versions Plaid s’appuient sur une combinaison de 3 moteurs pour offrir jusqu’à 1 020 ch de puissance au Model S et X. Cette solution serait probablement un peu trop extrême pour une simple Model 3. Il est donc peu probable qu’elle adopte cette solution.

La version sportive devrait donc plutôt miser sur une combinaison de deux moteurs, dont la puissance cumulée permettrait d’établir des performances plus élevées que la version Grande Autonomie. L’objectif sera certainement d’offrir des 0 à 100 km/h autour de 3 secondes. L’ancienne Model 3 Performance le faisait déjà en 3.3 secondes.

Tesla Model 3 (2023) // Source : Tesla

Il faudra pour cela attendre l’ouverture de sa commercialisation pour en avoir le cœur net. En attendant, le catalogue des pièces permet de voir que des jantes différentes des autres versions sont déjà prévues. Le système de freinage est aussi adapté pour cette version sport de la Model 3. Il n’a pas encore été mentionné le becquet carbone, qui était aussi utilisé pour distinguer la version Performance des autres versions.

