La rumeur court depuis quelques jours que Tesla pourrait intégrer de nouveau un radar à son Model Y en Chine. Une décision qui irait à l’encontre des annonces antérieures du patron de la marque. Elon Musk coupe court à cette idée.

« Avez-vous inclus le radar en option dans certains modèles Y en Chine ? » La question assez directe a été posée par un investisseur aux équipes Tesla lors de la divulgation des résultats financiers du 18 octobre. L’investisseur souhaitait obtenir confirmation d’une rumeur apparue dans la presse. L’information est partie d’un document administratif spécifique à la Chine, qui a été relayé par les médias chinois, puis repris par les médias des autres pays comme nos confrères de Survoltés.

Le retour de radar sur le Model Y serait un aveu d’échec pour Tesla et son système Tesla Vision. La marque a abandonné le radar sur ses véhicules depuis près de 2 ans. L’Autopilot ainsi que les aides au stationnement ne reposent aujourd’hui plus que sur les différentes caméras positionnées autour des modèles concernés (Model 3 et Model Y). Sauf que cette solution a de nombreuses lacunes, et certains clients de la marque souhaitent vivement le retour des capteurs USS et radars. Ils vont être déçus.

Un doute levé par le patron de Tesla

Concernant le retour du radar sur le Model Y, Elon Musk répond par la négative : « il n’est pas prévu d’intégrer un radar dans les modèles 3 et Y ». Seuls les Model S et X conservent apparemment cette possibilité, même si Tesla devait aussi initialement les supprimer sur ces modèles en 2023. Le propos d’Elon Musk à ce sujet est un peu confus.

Tesla Model Y sans capteur USS et radars pour manoeuvrer // Source : Tesla

Il n’est cependant pas exclu que certaines équipes poussent en interne pour le retour du radar, mais que le patron se tienne à son discours initial sur l’inutilité de ceux-ci. Elon Musk est capable refuser une proposition 9 fois avant de l’accepter à la 10ᵉ. C’est ce que l’on a découvert avec le projet de robotaxis et de la Tesla abordable dans la biographie éditée début septembre.

Un problème de compatibilité entre Tesla Vision et les radars ?

La position d’Elon Musk concernant le radar a souvent été de dire qu’ils étaient inutiles et que les caméras seules avec un logiciel intelligent pouvaient aussi bien traiter l’information. La vérité sur ce choix se trouve peut-être ailleurs.

Elon Musk a indiqué dans sa réponse à ce sujet : « Les Model 3 et Y étaient équipés d’un radar, mais nous l’avons désactivé parce qu’il générait plus de bruit que de signal. » Le problème est que pour que le radar soit efficace, il faut qu’en cas de freinage d’urgence, le radar seul puisse prendre seul la décision. Sauf qu’il faut dans ces cas réussir à faire disparaître, en quelques millièmes de seconde, l’ambiguïté qui existe entre les données du radar et celles des caméras du Tesla Vision. Finalement, est-ce que Tesla n’est pas allé à la facilité en supprimant une source supplémentaire d’informations de circulation ?

Les indications avec Tesla Vision ne sont pas pertinentes // Source : Bob JOUY

Elon Musk croit toujours en sa vision des choses : « La voiture dépassera de loin la sécurité humaine moyenne, simplement avec Tesla vision. La voiture regarde dans toutes les directions en même temps. Nous, nous n’avons par exemple pas d’yeux à l’arrière de la tête. Et l’ordinateur ne se fatigue jamais, n’est jamais distrait, n’est jamais ivre, enfin espérons-le. »

Il faut savoir faire le tri au milieu des nombreuses rumeurs de l'univers de la voiture électrique, c'est ce que nous essayons de faire chaque semaine dans les sujets abordés dans Watt Else.

