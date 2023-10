Les dernières Volkswagen e-Up sortiront de la chaîne d’assemblage dans les prochaines semaines. Cette disparition va créer un vide dans l’entrée de gamme du constructeur allemand pendant plus d’un an.

La Volkswagen e-Up aurait dû en réalité disparaître des catalogues bien plus tôt, mais elle avait finalement été prolongée de quelques années supplémentaires. Cette fois, la production de la Volkswagen e-Up va bel et bien s’arrêter. L’information, dévoilée par le site anglais Autocar le 9 octobre, nous a été confirmée par Volkswagen.

Lancée en 2013 et réactualisée en 2019, la Volkswagen e-Up fait partie des modèles d’anciennes générations qui étaient voués à disparaître. En 2022, Volkswagen annonçait pourtant vouloir tirer sa production jusqu’en 2025. Cela devait laisser le temps au nouveau modèle abordable (futur ID.2all) de la marque allemande de voir le jour. Ce ne sera finalement pas le cas.

Des modèles encore en stock pour les derniers intéressés

La petite citadine, au style un peu daté, est toujours visible sur le configurateur de Volkswagen. Elle ne semble plus faire le poids au milieu de la gamme électrique équipée de la nouvelle plateforme MEB : ID.3, ID.4, ID.5, ID. Buzz et désormais ID.7. Entre un prix qui a régulièrement grimpé sur les dernières années et une technologie de plus en plus dépréciée, le sort de ce modèle ne pouvait en être autrement.

Fin de carrière pour la Volkswagen e-Up! // Source : Volkswagen

La production de la Volkswagen e-UP doit s’arrêter d’ici à la fin du mois. Il est encore possible de passer une commande personnalisée, mais ce sont les derniers jours pour le faire. Ensuite, la marque va continuer à vendre les modèles déjà produits, jusqu’à épuisement des derniers modèles en stock.

Un modèle qui n’a jamais été apprécié à sa juste valeur

Dans sa version restylée, la Volkswagen e-Up avait pourtant le profil idéal pour une petite citadine électrique :

Une autonomie de 260 km (wltp) avec sa batterie de 32,3 kWh

Une motorisation frugale de 61 kW (83 ch)

Une longueur de 3,60 m et un petit coffre (250 l)

Un intérieur basique, mais avec ce qui était nécessaire

Une conduite assez agréable pour une petite voiture

Elle n’a jamais vraiment été mise en avant par la marque. Cela explique certainement un succès commercial modéré. Il faut dire que le modèle n’a jamais été rentable pour le constructeur. Il est donc présent dans la gamme, sans être autant poussé commercialement autant qu’un modèle comme l’ID.3 ou l’ID.4.

Il faut dire que le modèle a aussi souffert d’une hausse assez importante de ses tarifs. Lorsque l’e-Up est revenue au catalogue du constructeur en 2022, après une pause de quelques mois, le modèle était proposé à la vente à 24 690 €. Elle est désormais proposée à partir de 28 030 € pour la même configuration, et elle peut même atteindre plus de 30 000 € dans sa finition « style ». Il semble alors loin le temps où la Volkswagen pouvait être achetée à environ 18 000 €, une fois le bonus déduit.

Aurevoir petite citadine de Volkswagen // Source : Volkswagen

Malgré tout, 1 177 Volkswagen e-Up ont encore été immatriculés en France depuis début 2023. C’est mieux que bon nombre de véhicules électriques tendances, et cela fait même deux fois mieux que l’ID.5 en France. La citadine allemande se classe à la 32ᵉ place des immatriculations françaises des voitures électriques qui compte un peu moins d’une centaine de références.

Un vide chez VW, vers quel autre modèle se diriger ?

En disparaissant du catalogue Volkswagen, la petite citadine laisse un vide qui mettra plus d’un an à être comblé. L’entrée de gamme électrique passe d’un coup de 28 030 € à 42 990 € pour l’ID.3. Pour un modèle à moins de 30 000 €, il faudra soit patienter jusqu’en 2025 que Volkswagen vienne avec son ID.2, ou il faudra aller chercher ce type de modèle chez d’autres constructeurs concurrents.

Il ne reste plus beaucoup de modèles comparables. La Renault Twingo à partir de 25 250 € reste une alternative, mais ce choix ne sera que temporaire. Le modèle français va lui aussi bientôt disparaitre du catalogue de Renault.

Fiat 500 électrique // Source : Fiat

Pour l’aspect urbain et très pratique, le modèle le plus intéressant sera probablement la Fiat 500, mais le budget débute alors à plus de 30 400 €. Depuis juin 2023, il existe cependant une offre de location à 99 €/mois qui pourrait satisfaire ceux qui ont un budget plus limité.

Sinon, ce sont deux modèles fabriqués en Chine qui pourront répondre également à la demande : la Dacia Spring et la LeapMotor T03.

