Après 3 SUV, 2 berlines et 1 Gran Coupé, BMW renouvelle aussi son Sport Activity Coupé (SAC) en le passant à l’électrique. Le BMW X2 s’actualise et est désormais disponible en 100 % électrique, sous le nom de iX2. Il est utile à la gamme, mais pas très excitant en termes de nouveautés.

C’est le 7ᵉ modèle 100 % électrique à rejoindre le catalogue de BMW, le 8ᵉ même, si l’on compte la regrettée i3, qui n’est plus commercialisée. Le constructeur allemand vient d’officialiser ce 11 octobre le nouveau iX2. Pour répondre à la demande croissante des clients des marques premium pour les modèles électriques, la gamme de voitures électriques de BMW commence à couvrir de plus en plus de catégories. Le BMW iX2 viendra épauler le BMW iX1 dans l’entrée de gamme des SUV compact début 2024.

S’il partage des éléments techniques communs avec le iX1, y compris la même usine d’assemblage allemande, le BMW iX2 doit offrir plus d’autonomie et de nouveaux équipements technologiques.

Nouveau design, mais sans grande révolution

Là où BMW a été précurseur de la mobilité électrique avec son innovant modèle i3, il a depuis changé de stratégie. Le BMW iX2 est formaté dans le même moule que les modèles thermiques. BMW ne prend plus vraiment de risques stylistiques sur sa gamme électrique.

BMW iX2 : un nouveau style visible à l’arrière // Source : BMW

Même si côté style, la nouveauté s’essaye à quelques originalités, la marque n’ose plus réellement. Les nouveaux feux arrière de ce modèle devraient quand même faire réagir les habitués de la marque. C’est probablement le plus déroutant de ce nouveau design. Même la calandre illuminée ne devrait pas surprendre. Cette option a été découverte sur la grande berline BMW i7, et elle devrait s’étendre au reste de la gamme au fur et à mesure de rafraichissement des modèles

Avec son allure de SUV coupé grâce à son toit plongeant, le iX2 se démarque un peu du iX1. Il est aussi 5 cm plus long, même si l’empattement, et donc l’espace à bord, sont similaires entre les deux modèles. C’est au niveau de la taille du coffre que le iX2 fait de nouveau mieux avec 525 litres au lieu de 490 litres pour le iX1.

BMW iX2 avec une calandre lumineuse comme sur l’i7 // Source : BMW

Une seule motorisation électrique au lancement

Comme pour le BMW iX1, le iX2 sera d’abord lancé en motorisation xDrive30 sur le marché. Cela correspond à une motorisation à transmission intégrale de 230 kW (313 ch). Il sera ensuite complété en 2024 avec une seconde motorisation électrique.

Le BMW iX2 est équipé de la batterie de 64,8 kWh, identique avec le iX1. Cette capacité permet au modèle de proposer un rayon d’action s’étendant de 417 à 449 km, soit 10 à 20 km d’autonomie en plus que l’actuel iX1. Sur le papier, cet iX2 consomme moins que l’iX1 grâce à son travail sur l’aérodynamisme. Il affiche des consommations comprises entre 16,3 et 17,7 kWh/100km selon la norme wltp.

Intérieur du iX2 de BMW // Source : BMW

Pour la recharge, les deux modèles sont aussi logés à la même enseigne : un chargeur 11 kW pour les recharges AC (à domicile) et jusqu’à 130 kW pour la recharge rapide sur autoroute (DC).

BMW iX2 xDrive30 Puissance 230 kW (313 ch) Transmission Intégrale

(2 moteurs de 140 kW avant et arrière) 0 à 100 km/h 5,6 secondes Vitesse maximum 180 km/h Batterie 64,8 kWh Autonomie 417 à 449 km Consommation (wltp) 16,3 à 17,7 kWh/100km Temps de charge 10 – 80 % 29 minutes (DC 130 kW)

Les prix de cette nouveauté seront communiqués un peu plus tardivement dans l’année.

