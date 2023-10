En plein milieu de la nuit, un incendie s’est déclaré sur le parking du centre Tesla Chambery, situé sur la commune de Chignin. Les dégâts ne sont que matériels, mais 14 Tesla ont été brulées.

« J’ai été réveillé par le bruit d’une explosion », nous raconte au téléphone le maire de la commune, Michel Ravier. L’incendie s’est déclaré vers 3 heures du matin, ce 6 octobre 2023, sur le parking du centre Tesla Chambery, situé dans cette commune tranquille d’environ 1 000 habitants. Le maire arrive dans la foulée à la concession Tesla, peu après les premiers bruits d’explosion et juste avant les pompiers, qui ont rapidement œuvré à éteindre l’incendie. Le Dauphiné Libéré rapporte que 45 pompiers ont participé à l’opération. Au total, 14 Tesla ont été détruites par les flammes, avant que le feu puisse être maitrisé par les pompiers.

Que s’est-il passé ?

Un automobiliste a filmé l’incendie devant la concession Tesla le 6 octobre // Source : Facebook

Des causes de l’incendie à confirmer

Cet incendie rappelle évidemment un événement qui s’est déroulé au mois de septembre dans une concession Tesla allemande. L’incendie volontaire, déclenché par des activistes écologistes, avait détruit 15 voitures électriques Tesla dans une concession de Francfort. Mais pour autant, dans le cas de Chignin, rien n’indique pour l’instant que cette piste est privilégiée par rapport à une autre. L’hypothèse d’un départ de feu provoqué par une des voitures n’est par exemple pas exclu.

La position officielle de Tesla France sur l’incident du 6 octobre à Chignin est la suivante : « Nous avons appris qu’un incendie s’était produit pendant la nuit sur le parking de notre Centre de Chambéry. À ce stade, personne ne peut en déterminer l’origine. Nous travaillerons en étroite collaboration avec les autorités pour les aider dans leur enquête. »

Pompier en action à la concession Tesla Chambery de Chignin // Source : Maire de Chignin Michel Ravier

Interrogé par Numerama, le maire de la commune de Chignin évoque la possibilité que l’incendie aurait démarré d’une voiture en charge et se serait rapidement transmis aux autres Tesla stationnées à proximité, jusqu’à ce que les pompiers maîtrisent l’incendie. Le maire cite les premières conclusions des pompiers sur place.

Six voitures ont été complètement détruites par les flammes, les autres le sont partiellement. Les dégâts ne sont heureusement que matériels. Une partie de la façade de la concession Tesla a été également endommagée par la puissance des flammes. Les premiers employés Tesla arrivés sur place n’ont pu que constater les dégâts, impuissants.

Un type d’incendie particulièrement rare chez Tesla

Dans son document officiel de rapport d’impact (Impact report), Tesla indique que le taux d’incendie des modèles Tesla est environ dix fois inférieur à ce qui est observé sur les autres véhicules. Il est vrai que les combustions spontanées de Tesla et de véhicules en charge sont devenues des phénomènes de plus en plus exceptionnels, mais pas inexistants pour autant. Inutile de sombrer, donc, dans la psychose des voitures électriques qui prennent feu sans raison. L’enquête devra confirmer que l’incendie n’a pas été aidé par l’intervention d’une personne malintentionnée.

Les pompiers conserveront une brigade sur place sur les prochains jours pour s’assurer qu’une reprise de feu n’ait pas lieu dans une des batteries lithium endommagées.

