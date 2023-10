Pour ne pas se faire distancer par la féroce concurrence chinoise, Tesla a annoncé quelques évolutions de son Model Y produit en Chine. Quels sont les changements apportés ? Les véhicules européens sont-ils concernés ?

En attendant un restylage plus complet du Model Y, Tesla Chine a annoncé le 1er octobre 2023 sur Weibo que le modèle allait intégrer quelques nouveautés empruntées à la Model 3. Sur le marché chinois, les principaux concurrents de Tesla débarquent avec des nouveautés technologiques que la marque américaine n’a pas. Pour ne pas perdre trop de parts dans ce juteux marché, Tesla a donc décidé d’intégrer quelques nouveautés sur le Model Y commercialisé en Chine.

Tesla n’est pas allé chercher bien loin les idées pour actualiser notamment l’intérieur de son modèle, puisque la majorité des éléments sont repompés de la nouvelle génération de Model 3.

Quelques changements cosmétiques légers

Cette petite actualisation du Model Y intègre principalement 3 changements esthétiques. La première évolution se voit à l’extérieur du modèle avec les jantes Gemini 19 pouces, qui passent de l’argenté au noir. Il vaut mieux apprécier le style « Full Black », car avec ce changement, il n’y a plus aucune trace de chrome/argent sur le modèle.

Nouvel intérieur du Model Y en Chine. // Source : Tesla

Les deux autres nouveautés sont empruntées à la nouvelle génération de Model 3, dévoilée un mois plus tôt, le 1er septembre. Il s’agit de l’intégration d’un bandeau leds multicolore (256 couleurs) dans l’habitacle et de la disparition de l’insert bois remplacé par une matière textile.

Cela ne va pas révolutionner le Model Y, mais lui apporte une petite touche de modernité en plus. Interrogé par Carnewschina, Tesla Chine confirme que cette mise à jour n’intègre pas le HW4 au Model Y. Celui-ci, comme Model 3, conserve le système embarqué HW3 de la précédente génération. Seul le Cybertruck devrait en être équipé.

D’une manière assez surprenante, le Model Y de Shanghai ne propose pas les deux nouveaux coloris disponibles pour la Tesla Model 3 : le gris Stealth et le rouge Ultra. L’usine garde donc des bains de peintures spécifiques pour le Model Y.

Un petit boost des performances pour le Model Y Standard

Quelques changements concernent également les performances du Model Y. D’un coup de baguette magique, le Model Y gagne 1 seconde sur l’exercice du 0 à 100 km/h pour sa version propulsion. La déclinaison passe de 6,9 à 5,9 secondes pour réaliser cette accélération. Débridage logiciel ou petite évolution matérielle ? Les raisons de ce gain de performance sont encore inconnues. Les versions Grande Autonomie et Performance n’ont pas d’améliorations annoncées.

Les Model Y propulsion et Grande Autonomie gagnent aussi quelques kilomètres d’autonomie supplémentaires (selon la norme chinoise CLTC) :

9 km en plus pour la version Propulsion : 554 km au lieu de 545 km

28 km en plus pour la version Grande Autonomie : 688 km au lieu de 660 km.

Configurateur Tesla en Chine. // Source : Tesla China

Les prix du Model Y restent inchangés en Chine malgré ces améliorations sur le modèle.

Et pour l’Europe ?

Tesla n’étant pas fan de l’idée de multiplier les configurations différentes sur les chaînes d’assemblage, on peut imaginer que ces changements seront aussi disponibles pour les Model Y dédiés à l’exportation.

Cependant, avec Tesla, il faut savoir se montrer prudent face à de telles affirmations. Il n’est pas certain que les modèles sortant de l’usine de Berlin intègrent ces nouveautés. Il pourrait y avoir de vraies différences entre les modèles produis dans la Gigafactory Allemande et les modèles sortants de celle de Shanghai. Cela s’est déjà vu par le passé avec les Model 3 en provenance des États-Unis et les modèles de Shanghai, et plus récemment entre les Model Y de Berlin et Shanghai.

L’objectif à court terme est que la Gigafactory berlinoise puisse couvrir l’ensemble de la demande européenne pour éviter les couteux frais de transport, mais le compte n’y est pas encore. En tout cas, ce petit coup de frais sur l’intérieur des Model Y serait probablement apprécié ici aussi, il ne devrait donc pas y avoir de réticence à ce que cela arrive aussi en Europe.

