Avec une masse comprise en 2,1 et 2,2 tonnes, le nouveau Peugeot e-3008 ne brille pas par l’optimisation à ce niveau. Pourra-t-il se montrer suffisamment frugal à l’usage, pour ne pas grever le budget électrique de la personne qui en aura fait l’acquisition ?

Voilà une donnée qui n’est pas mentionnée dans le communiqué de presse principal du nouveau Peugeot e-3008, publiée le 12 septembre 2023, et pour cause. C’est en cherchant ses caractéristiques techniques plus détaillées que le poids du véhicule nous a sauté aux yeux. Le futur e-3008 dépasse généreusement les 2 tonnes sur la balance. C’est surement à ce détail que l’on reconnait le passage à des finitions plus premium de la marque au lion.

Ce n’est pas forcément un choix inhabituel pour un SUV de la catégorie, avec ces capacités de batteries, mais n’est-ce pas un peu démesuré pour autant ? Peugeot nous a en tout cas habitué à mieux surveiller cet élément sur ses véhicules thermiques.

La batterie n’est pas la seule responsable

Le Peugeot e-3008 opte pour deux capacités de batteries assez conséquentes. Forcément, celles-ci ont un impact non négligeable sur le chiffre affiché au moment de la pesée. Mais, cela ne justifie pas tout :

Batterie 73 kWh : 520 kg

Batterie 98 kWh : 574 kg

Tous les constructeurs ne communiquent pas le poids du pack batterie. Parmi ceux qui communiquent cette donnée, certains font mieux que Peugeot et d’autres moins bien :

Dans le groupe Volkswagen, la batterie de 77 kWh des ID, Q4, Enyaq pèse 493 kg. C’est donc mieux que Peugeot.

Chez Nissan, la batterie 87 kWh de l’Ariya pèse autant (572 kg) que la batterie 98 kWh de Peugeot. C’est donc beaucoup moins bien.

Nouveau Peugeot e-3008. // Source : Peugeot

Peugeot semble donc rester dans la moyenne concernant la batterie. Par contre, si l’on se penche sur le poids des véhicules de la génération actuelle du 3008, l’écart est assez net :

3008 essence : 1320 kg

3008 diesel : 1429 kg

3008 hybride PHEV (12,9 kWh de batterie) : 1763 kg

La masse de la batterie n’explique pas à elle seule l’écart de près de 800 kg entre la version actuelle en essence et la nouvelle version 100 % électrique. Le nouveau Peugeot 3008 s’est donc bien empâté sur cette nouvelle génération.

Un poids plus premium ?

Peugeot assume la montée en gamme de ses modèles. Cela justifie probablement d’aligner les poids de son futur SUV électrique sur les modèles premium allemands.

Pour comparaison :

Modèle Batterie Autonomie Masse Longueur Peugeot e-3008 standard 73 kWh 525 km 2114 kg 4,54 m Peugeot e-3008 grande autonomie 98 kWh 700 km 2174 kg 4,54 m Tesla Model Y propulsion 60 kWh 455 km 1909 kg 4,75 m Tesla Model Y

grande autonomie 80 kWh 533 km 1979 kg 4,75 m Audi Q4 40 e-tron 77 kWh 529 km 2125 kg 4,58 m Hyundai Ioniq 5 77 kWh 507 km 2010 kg 4,63 m Nissan Ariya 87 kWh 533 km 2130 kg 4,59 m Renault Scénic grande autonomie 87 kWh 620 km 1842 kg 4,47 m

Comparé aux autres modèles, et notamment aux Tesla Model Y et au futur Renault Scénic, le futur Peugeot e-3008 ne s’illustre pas forcément sur la question du poids. Même si la plateforme STLA Medium doit pouvoir répondre aux normes américaines pour d’autres véhicules du groupe, c’est lourd, trop lourd. Il y a même jusqu’à 300 kg d’écart entre le futur e-3008 et le, beaucoup plus léger, futur Scénic e-tech de Renault.

Pour autant, la consommation théorique en électricité semble particulièrement raisonnable, avec 13,9 kWh/100 km estimés par la marque. Il faudra attendre la confirmation des homologations, puis des premiers tests routiers, pour trancher la question de l’efficacité de Peugeot à rester frugal sur la route.

Peugeot semble quand même aller à contresens de l’intérêt écologique avec ce nouveau modèle. Le nouveau SUV reste assez compact d’apparence. Mais, avec des batteries XXL, superflues, et plus de 2 tonnes sur la balance, on est très loin d’une voiture électrique vertueuse. Peugeot s’est un peu trop oublié sur cette nouveauté, la faute à la nouvelle plateforme STLA Medium ou à la dotation en équipements ? Il faudra attendre un second modèle pour le vérifier.

Pour suivre toutes les tendances, françaises et étrangères, de la voiture électrique, inscrivez-vous à la newsletter hebdomadaire Watt Else. C’est gratuit !

Les données transmises par le biais de ce formulaire sont destinées à PressTiC Numerama, en sa qualité de responsable de traitement. Ces données sont traitées avec votre consentement aux fins de vous envoyer par e-mail des actualités et informations relatives aux contenus éditoriaux publiés sur ce site. Vous pouvez vous opposer à tout moment à ces e-mails en cliquant sur les liens de désinscriptions présents dans chacun d’eux. Pour plus d’informations, vous pouvez consulter l’intégralité de notre politique de traitement de vos données personnelles. Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement, de limitation, de portabilité et d’opposition pour motif légitime aux données personnelles vous concernant. Pour exercer l’un de ces droits, merci d’effectuer votre demande via notre formulaire de demandes d’exercices de droits dédié.

Si vous avez aimé cet article, vous aimerez les suivants : ne les manquez pas en vous abonnant à Numerama sur Google News.