[Deal du Jour] Ces mercredi 6 et jeudi 7 septembre 2023, à l’occasion de ses 10 ans, Ouigo met en vente 100 000 billets au prix de 10 €, ainsi que 100 000 billets supplémentaires au prix de 16 € et 19 €. Attention, les premiers arrivés seront les premiers servis.

C’est quoi, cette promotion sur les billets de train Ouigo ?

Dès le 6 septembre 2023, 100 000 billets au prix de 10 €, ainsi que 100 000 billets au prix de 16 € et 19 €, seront mis en vente sur le site officiel de Ouigo, jusqu’à épuisement des stocks. Les billets seront valables du 11/09/23 au 09/12/23.

Est-ce que cette promotion sur les billets de train Ouigo est intéressante ?

Ouigo, la filiale low cost du groupe SNCF, fête ses dix ans. Depuis 2013, les trains Ouigo proposent des billets à petits prix, grâce à leur philosophie « une seule classe et un même niveau de service dans tout le train, pour tous les usagers ». Ces TGV et trains classiques ont rapidement eu du succès, et de nouvelles destinations ont rapidement vu le jour. L’offre « Ouigo Train Classique », devrait justement voir apparaître de nouvelles liaisons d’ici décembre 2024.

Toujours est-il que cela fait maintenant dix ans que Ouigo est sur le marché ferroviaire, et la SNCF ne compte pas en rester là. Pour fêter son anniversaire, la mise en vente de milliers de billets à prix réduits est bien la preuve que la compagnie souhaite fidéliser davantage de nouveaux clients. 10 000 billets à un euro avaient déjà été proposés en mai dernier, pour fêter le premier anniversaire du « Ouigo Train Classique ». Ces derniers s’étaient vendus en quelques minutes seulement. Quant à la SNCF, ses cartes Avantages Jeunes, Adultes et Senior sont régulièrement proposées à -50 %.

Les trains OUIGO sont facilement reconnaissables // Source : SNCF

Cette vente flash sur les billets Ouigo est donc une occasion supplémentaire de vous procurer des titres de transport à moins de 20 €, vers plus de 50 destinations : du nord de la France depuis Lille, jusqu’au sud avec Marseille, en passant par Paris, Lyon, et toutes les grandes villes. Les billets sont habituellement vendus entre 10 € et 30 €, en fonction du voyage et de la date d’achat. Cette promotion est l’assurance d’avoir un prix bas pour vos voyages. Renseignez-vous tout de même avant pour voir si les économies faites valent réellement le coup.

À l’intérieur des trains Ouigo, deux bagages à main ou un bagage à main et un bagage cabine sont acceptés. Les bagages les plus volumineux ou tout bagage supplémentaire nécessitent l’option Bagage, au prix de 5 €. Pour les familles, notez que l’embarquement avec une poussette est gratuit. Enfin, avant de profiter de la promo, n’oubliez pas que les enfants jusqu’à 3 ans inclus voyagent gratuitement sur vos genoux, grâce aux billets Toupti.

Pour aller plus loin en train

👉 Découvrez la carte des lieux accessibles à moins de 5 h de train.

