La SNCF renouvelle sa promotion de -50 % sur ses cartes Avantage Jeune, Adulte et Senior. C’est un bon plan très intéressant si vous avez prévu de prendre le train cette année en France ou en Europe. En plus de réductions, la carte permet de bénéficier de prix plafonnés sur les TGV Inoui et Intercités.

C’est quoi, cette promotion sur la carte Avantage de la SNCF ?

Habituellement, la carte Avantage de la SNCF est vendue au prix de 49 €. À partir du mardi 29 août 2023, une réduction de -50 % s’applique (soit 24,50 €). La promotion est valable jusqu’au 5 septembre.

Prix réduit Prix habituel Carte Jeune 24,50 € 49 € Carte Adulte 24,50 € 49 € Carte Senior 24,50 € 49 €

C’est quoi, les cartes Avantage ?

La SNCF présente la carte Avantage comme le moyen idéal de prendre le train plus souvent et de voyager partout en France et en Europe. La carte est valable sur les trajets en TGV Inoui et Intercités, ainsi que sur le réseau TER dans certaines régions.

En fonction de son profil, il faut choisir parmi plusieurs types de cartes :

La carte Avantage Jeune , pour les voyageurs âgés de 12 à 27 ans,

, pour les voyageurs âgés de 12 à 27 ans, La carte Avantage Adulte , pour les voyageurs âgés de 27 à 59 ans,

, pour les voyageurs âgés de 27 à 59 ans, La carte Avantage Senior, pour les voyageurs âgés de plus de 60 ans.

Elle permet de bénéficier de -30 % de réduction sur ses réservations, tous les jours pour les cartes Jeune et Senior. Pour la carte Adulte, la réduction s’applique si au moins un voyage est prévu le week-end ou si le voyageur est accompagné d’un enfant n’importe quel jour de la semaine.

Qu’il s’agisse d’une carte Jeune, Adulte ou Senior, elle permet de profiter de prix plafonnés.

Durée du trajet Prix maximal Moins de 1h30 49 € Entre 1h30 et 3h 69 € Plus de 3h 89 €

La carte est valable un an à partir de son activation. Sa durée de validité peut être entamée jusqu’à 5 mois après le jour de son achat. Cela veut dire que si vous profitez de la promotion actuelle, la validité de votre carte peut commencer n’importe quand jusqu’à fin février / début mars 2024.

La carte peut être dématérialisée dans l’application SNCF Connect : en cas de contrôle à bord, il suffit de présenter le QR Code correspondant sur son smartphone.

La carte Avantage est-elle une bonne affaire à ce prix ?

Cette promotion sur les cartes Avantage de la SNCF est une bonne affaire si vous avez prévu de voyager en train dans l’année à venir. Dès votre premier trajet, la carte peut être rentabilisée, notamment avec un aller-retour dont l’économie est supérieure au prix réduit à 24,50 €. La carte sera de toute façon rentabilisée plus vite que si vous l’aviez achetée au prix habituel de 49 €.

On peut toutefois regretter que la carte Avantage devienne un peu moins avantageuse à compter du 29 août. Les prix plafonnés en seconde classe sont revus à la hausse : auparavant, ils étaient de 39 € pour les trajets de moins de 1h30, 59 € pour les trajets de 1h30 à 3h, et de 79 € pour les trajets de plus de 3h. Malgré cette hausse de 10 € des plafonds, la carte reste un bon plan que l’on recommande, car elle finira quand même par être amortie. Par ailleurs, la réduction de 30 % sur les trajets ne change pas. Si vous prévoyez de voyager pendant l’année qui vient, la carte Avantage reste intéressante malgré tout.

Pour aller plus loin en train

C'est sûr : vous payez votre forfait 4G trop cher Votre prochain forfait mobile 4G ou 5G sans engagement est dans ce guide Comparateur forfait mobile sans engagement

Vous voulez tout savoir sur la mobilité de demain, des voitures électriques aux VAE ? Abonnez-vous dès maintenant à notre newsletter Watt Else !

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.