Certains électromobilistes ont pris un malin plaisir à souligner que le discours des opposants à la voiture électrique, concernant les grands départs en vacances, avait fait un flop. C’était l’objet de l’édito de la newsletter Watt Else du 10 août.

« Vous verrez cet été, quand tout le monde devra charger en même temps sur la route des vacances, vous rigolerez moins ! » Cette rengaine, tous les conducteurs de véhicule électrique l’entendent en boucle. Cette remarque insidieuse est tellement ancrée qu’un drôle de phénomène s’est multiplié sur les réseaux sociaux : les comptes rendus de trajet. Derrière ces récits se cachent souvent quelques attaques en règle contre les voitures thermiques. C’est de bonne guerre !

La voiture électrique tient sa revanche

Si, durant l’été 2022, on avait pu assister à quelques tensions et galères au moment de recharger sur certaines autoroutes, le constat a bien changé cette année. Bien entendu, tout n’est pas encore parfait, il y a parfois eu des stations saturées avec un peu d’attente, des bornes en panne ou des problèmes de paiement. Toutefois, j’ai eu beau scruter les réseaux et médias locaux à la recherche de « scandale », j’ai fait chou blanc : pas de pannes de voitures électriques par milliers sur le bord des routes, pas de files d’attente de plusieurs heures aux stations de recharge qui tournent au pugilat… « Ils » nous avaient pourtant promis du sang et des larmes, je suis franchement déçue !

Au contraire, les trajets des vacanciers en électrique se sont tellement bien passés qu’ils ont pu se venger en se moquant des voitures thermiques bloquées dans de longues files d’attente aux pompes à carburant. On a pu lire que les bouchons pour sortir sur l’aire de service ont énormément ralenti les voitures électriques, bloquées par des véhicules thermiques qui avaient besoin de faire le plein à plus de 2 €/litre. Même pour ceux dont c’était le premier long voyage en électrique, rien n’a réellement entaché l’expérience. On leur avait pourtant dit qu’ils étaient fous et que cela allait être l’enfer lors des grands départs.

Un maillage du territoire plus en phase avec le besoin actuel

Il faut dire qu’en un an le paysage de la recharge électrique sur autoroute a énormément changé, avec : une meilleure couverture (voire une couverture totale sur certains secteurs), de nouveaux acteurs de recharge et de nouvelles stations avec beaucoup plus de bornes à haut débit. D’ailleurs, certaines stations récentes, et certainement mal référencées sur quelques GPS, ont fait la joie de ceux qui n’avaient pas envie d’attendre sur d’autres aires saturées.

Pour assurer le coup et fluidifier l’arrêt de recharge, du personnel a été dépêché sur certaines stations plus critiques. C’est un petit plus pour gérer de l’attente, aider les novices à déclencher la charge, signaler rapidement les bornes défectueuses. Finalement, les mauvaises habitudes de certains conducteurs sont parfois le grain sable qui grippe la mécanique.

Du personnel Electra sur ses stations d’autoroute // Source : Electra sur Linkedin

Sans même parler de voitures thermiques, qui faute de place ailleurs veulent se garer devant les bornes, trop d’électromobilistes poussent la recharge au-delà des 80 % et squattent inutilement des places de longues minutes. Certains le font juste pour finir tranquillement leur déjeuner, par flemme de déplacer leur voiture, d’autres par méconnaissance ou crainte de manquer.

Certains automobilistes ne réalisent par qu’il faut souvent autant de temps pour gagner 10 % entre 80 et 90 % de batterie, qu’il en faut pour faire la recharge de 10 à 80 %. C’est une perte de temps considérable, même pour les moins pressés. Enfin, s’il y a un avantage à retenir avec ces grands départs en vacances, c’est qu’avec les bouchons et les vitesses réduites, la consommation en voiture électrique ne devrait pas trop poser problème sur autoroute. C’est donc moins d’inquiétude sur l’autonomie et les recharges à avoir.

