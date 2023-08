Lucid doit appliquer jusqu’à 11 300 € de baisse de prix sur certaines versions de la Lucid Air. L’objectif de la marque est simple : se débarrasser du stock de véhicules déjà produits, mais qui n’ont pas trouvé preneurs.

Quand on est une jeune marque américaine de voitures électriques haut de gamme, il est difficile d’avoir comme principal concurrent Tesla et sa Model S. Surtout lorsque le concurrent prend toute la lumière et peut faire la pluie et le beau temps sur les prix. Lucid a beau proposer une grande berline électrique séduisante, la marque manque quand même de notoriété.

Dans un communiqué de presse du 7 août 2023, concernant les résultats financiers du deuxième trimestre, le patron de Lucid, Peter Rawlinson, l’a lui-même reconnu : « Nous sommes sur la bonne voie pour atteindre notre objectif de production de plus de 10 000 véhicules en 2023, mais nous reconnaissons qu’il nous reste du travail à faire pour accroître notre clientèle. »

Une production excédentaire, impensable pour du haut de gamme

Comme pour Rivian et d’autres nouveaux acteurs de la voiture électrique, les volumes de production étaient au départ une des principales préoccupations pour la Lucid Air. Le constructeur a régulièrement dû revoir à la baisse ses objectifs de production. Pour autant, le patron de Lucid considère que la chaîne d’approvisionnement est maintenant sortie de l’ère Covid et qu’il n’y a plus de limitation à cause de la capacité de production.

Désormais, c’est la vente qui commence à préoccuper les équipes dirigeantes, mais aussi les investisseurs. Au mois de mai déjà, près de 4 000 Lucid Air avaient été produites et non livrées. Même si certaines de ces berlines servent de véhicules de démonstration et pour la presse, la marque semble avoir un stock important de véhicules neufs sur les bras. Si l’on considère que les véhicules valent en moyenne 90 000 € chacun, cela devient un stock particulièrement coûteux.

Lucid manque de notoriété pour vendre sa berline. // Source : Lucid

Depuis le mois de mai, la situation n’a guère évolué concernant les livraisons, le constructeur doit donc tenter une autre approche.

Lucid baisse ses prix pour écluser le stock

Quoi de mieux que des soldes pour vendre un stock gênant ? Lucid a décidé d’appliquer une nouvelle baisse des prix lors d’un événement nommé « Pure Summer Event » :

– 4 500 € sur les versions Lucid Air Pure avec un prix américain de 75 000 € (hors taxes),

– 11 300 € sur les versions Touring et Grand Touring, plus puissantes, avec des prix désormais compris entre 86 500 € et 114 400 € (HT).

La période de remise doit s’appliquer jusqu’au 31 aout 2023. Mais, tout ceci n’est surtout valable que jusqu’à épuisement des stocks. Lucid n’a pas communiqué le nombre de véhicules concernés.

Cette promotion sur le stock n’est apparemment pas valable en Europe. Les prix de la Lucid Air sur les configurateurs européens n’ont pas baissé suite à l’annonce. Il faut dire que malgré plusieurs points de vente ouverts en Europe, Lucid n’a immatriculé que 71 modèles au premier semestre 2023.

Une question demeure en suspens : que sont devenus les 28 000 réservations internationales du modèle ?

Une confiance dans l’avenir qui ne vacille pas

Les ventes des modèles en stock devraient faire un peu de place pour accueillir la production de deux nouvelles versions de la Lucid Air à venir. Mi-septembre, les premières Lucid Air Sapphire devraient sortir de l’usine. Il s’agit de la version la plus puissante avec 1 234 ch et la plus haut de gamme avec un tarif de 227 000 € HT. Enfin, c’est plus probablement la version Air Pure propulsion qui devrait aussi animer un peu les chaînes de production, en espérant qu’elles n’alimenteront pas uniquement le stock.

Même si les résultats financiers du deuxième trimestre ne sont pas vraiment ceux espérés, la marque n’est pas menacée financièrement. Son patron compte quand même beaucoup sur le lancement du SUV Gravity pour élargir la clientèle et assurer un peu plus la pérennité de Lucid pour les années à venir.

