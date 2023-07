Porsche a mis à jour son application mobile, avec une intégration dans CarPlay qui permet d’accéder à plus de fonctions de la voiture depuis l’interface d’Apple. C’est un peu CarPlay 2.0, avant CarPlay 2.0.

Il y a un peu plus d’un an, Apple levait le voile sur le futur de CarPlay. L’idée ne sera plus de fournir un infodivertissement additionnel (essentiellement pour la musique et le GPS), mais de remplacer l’ordinateur de bord de la voiture — un point qui est rarement une force chez les constructeurs. Seulement voilà, aujourd’hui, nul ne sait comment ni quand ce CarPlay 2.0 sera disponible. Il nécessite un rapprochement entre les acteurs du monde de l’automobile et Apple (comme c’est le cas entre Volvo et Google depuis plusieurs années). Certains ont d’ailleurs fait part d’une réticence.

Porsche a donc décidé de prendre les devants en s’inspirant des promesses du nouveau CarPlay pour la mise à jour de son application My Porsche App — officialisée le 10 juillet. Grâce à son intégration dans la version actuelle de CarPlay, on peut bel et bien profiter de fonctionnalités plus poussées, comme le confirme 9TO5Mac dans un article publié le 28 juillet. Après un essai, notre confrère est très élogieux et évoque « la meilleure interface auto ».

La nouvelle application My Porsche App dans CarPlay // Source : Porsche

Porsche propose CarPlay 2.0, avant CarPlay 2.0

9TO5Mac estime que la nouvelle application My Porsche App offre une expérience à la Apple, que ce soit dans l’effort visuel ou l’ergonomie. Il faut dire qu’elle est pensée comme un module de CarPlay, ce qui promet une intégration idéale. Seule la configuration est un peu pénible : elle nécessite de naviguer dans plusieurs menus, de la voiture comme du téléphone, et de scanner un QR Code.

Quand on lance My Porsche App depuis CarPlay, on accède à de nouvelles fonctionnalités qui étaient jusqu’alors indisponibles dans CarPlay. Contrôle de la température de l’habitacle, éclairage intérieur, accès rapide à un changement d’ambiance (exemple : mode Relax, qui active automatiquement les sièges massant)… Le tout est bien évidemment pilotable avec Siri. « Vous pouvez aussi ajouter des widgets qui offrent des mises à jour en temps réel, montrent la météo, donnent un aperçu du statut de vos appareils HomeKit ou proposent des directions vers le café ou le parking le plus proche », ajoute 9TO5Mac.

D’autres fonctionnalités devraient être ajoutées au fur et à mesure, avec toujours plus d’accès à ce que peut offrir une voiture. Mais ce premier aperçu est très encourageant, surtout en comparaison des contrôles classiques du véhicule (un Porsche Cayenne, seul modèle qui peut en profiter pour le moment), lents et dépassés. « L’interface est propre, avec des grands boutons, des textes clairs et une rapidité appréciable quand on appuie sur l’écran », peut-on lire. Les bons retours autour de My Porsche App pourraient pousser Porsche à revoir sa position concernant le futur CarPlay, puisque la firme allemande est clairement en avance.

