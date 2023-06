Selon les derniers clichés publiés par des internautes, le port de charge du Cybertruck ne semble pas avoir été pensé pour accueillir un connecteur CCS (Combined Charging System). Seul le système NACS est présent. C’est un point qui risque de s’avérer bloquant pour commercialiser le pick-up en Europe.

À en croire les photos de Ryan Zohoury sur Twitter, Tesla s’enfonce un peu plus dans sa stratégie de recharge 100 % NACS (North American Charging Standard) avec ses 12 000 Superchargeurs en Amérique du Nord. Alors que le Cybertruck développé par le constructeur américain est tout proche d’être commercialisé, des photos diffusées le 25 juin sur le réseau social montrent l’emplacement probable du port de charge.

Tesla ne prévoit pas de CCS sur le Cybertruck

Comme on peut l’observer, il n’y a qu’un seul type de connecteur proposé. Il s’agit du NACS, ce nouveau standard qui a su convaincre Ford, General Motors, Hyundai et Rivan sur le territoire nord-américain. Si Tesla n’a jamais caché son ambition d’imposer son port de charge sur ce marché, l’absence d’une prise CCS est tout de même surprenante. Les précédents modèles de la marque ont toujours été pensés pour répondre aux usages de plusieurs marchés et disposent donc des deux types de recharge.

C’est peut-être là l’expression d’un choix stratégique : le Cybertruck n’aurait pas été conçu pour le marché européen. Les remarques sont unanimes, l’emplacement choisi n’est pas adapté pour accueillir un port de charge CCS. On peut penser qu’une version spéciale, avec deux connecteurs cette fois-ci, sera conçue spécialement pour le marché européen. Mais c’est peu probable.

Un connecteur NACS qui soulève plusieurs interrogations

Pour le moment, le Cybertruck semble être un véhicule uniquement destiné à des clients américains ou canadiens. À moins qu’il y ait un autre port de charge à un endroit différent ? Ce n’est pas le seul point soulevé par les internautes. L’emplacement inquiète les personnes qui vivent dans les régions enneigées du continent. En effet, la glace risquerait de s’accumuler au niveau des ailes, et il sera de ce fait impossible d’ouvrir la porte.

C’est aussi un endroit où des cailloux et des débris peuvent être facilement projetés contre le véhicule. Il faut dire les choses : le CCS de type 1 est menacé de disparition. Quand on voit à quel point Tesla est capable de donner le ton sur les standards, l’absence de port CCS sur le Cybertruck est un message à prendre au sérieux du côté des autorités européennes.

Si le CCS 2, la norme standard en Europe, vient à être abandonné en Amérique du Nord, les prochains modèles électriques pourraient basculer à 100 % sur le NACS.

