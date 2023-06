Jean-Baptiste Dessort, qui a fondé le site d’information et la chaîne YouTube « Le Billet Auto », est décédé le 24 juin 2023 dans un accident en Gironde. Il était au volant d’une Tesla Model S Plaid du parc presse de la marque.

Le vidéaste Jean-Baptiste Dessort est décédé le 24 juin 2023 dans un accident de voiture, a appris Numerama de plusieurs sources. Les sapeurs-pompiers seraient intervenus aux alentours de 23h45 la commune de Val-de-Virvée (Gironde), ont rapporté plusieurs correspondants locaux dans les médias français comme France 3 et Actu.fr.

L’homme de 37 ans était au volant d’une Tesla Model S Plaid du parc presse de l’entreprise. La gendarmerie énonce qu’il aurait percuté un arbre après une sortie de route. Aucune information supplémentaire ne permet à ce jour d’en dire plus sur les circonstances de l’accident. Le véhicule électrique a été retrouvé embrasé sur les lieux, le conducteur en dehors de la voiture. Tesla n’a pas souhaité communiquer sur le sujet.

Les constructeurs de voitures (thermiques ou électriques) mettent souvent à disposition des véhicules, pour que des journalistes ou des créateurs de contenus puissent les tester pendant plusieurs heures — ou jours — afin d’émettre un avis critique complet sur les produits.

L’avenue de la République traverse la commune de Val-de-Virvée // Source : Google Maps

Un passionné d’automobiles

Jean-Baptiste Dessort était un passionné des voitures, dont la chaîne YouTube est suivie par près de 60 000 abonnés. Il y a publié plus de 800 vidéos en dix ans, dont une demi-douzaine sur des véhicules Tesla, qu’il connaissait bien. Il a également fondé en 2011 le Billet Auto, un site d’information reconnu sur les voitures thermiques et électriques.

Le monde du journalisme automobile est un petit milieu soudé, au sein duquel beaucoup d’experts se côtoient sur des essais et des déplacements. Sur la dernière publication Instagram de Jean-Baptiste Dessort datant de la semaine passée, les messages de condoléances se multiplient depuis lundi 26 juin. Numerama se joint à eux pour partager ses condoléances et pensées à sa famille et ses proches.

Vous voulez tout savoir sur la mobilité de demain, des voitures électriques aux VAE ? Abonnez-vous dès maintenant à notre newsletter Watt Else !