Après l’édition 2022, les eTrophées 2023, organisés par l’AMAM, ont une fois de plus mis à l’épreuve les véhicules électriques et hybrides de divers constructeurs. Au cours de cet événement, 25 journalistes ont testé 25 véhicules sur une période de deux jours. L’objectif principal étant de mettre en lumière les progrès réalisés en matière de mobilité durable.

Malgré leur jeunesse, les eTrophées jouent un rôle important dans le domaine de l’automobile électrique et hybride. Ils mettent en évidence les progrès réalisés par les constructeurs automobiles dans le développement de véhicules plus respectueux de l’environnement.

Comment note-t-on les véhicules ?

Le processus d’évaluation des véhicules lors des eTrophées 2023 a été méticuleux et structuré. Sur une période de deux jours, chaque véhicule a été testé par un journaliste différent. Après avoir conduit le véhicule sur des parcours prédéfinis qui reflétaient les conditions de conduite réelles — incluant la conduite urbaine, sur autoroute et en milieu rural — chaque journaliste attribuait des notes sur une échelle de 1 à 10 pour différents critères.

Ces critères incluaient la performance globale, l’efficacité énergétique, le confort de conduite, l’ergonomie, le design, et les caractéristiques technologiques. Les scores ont ensuite été agrégés pour déterminer les gagnants de chaque catégorie.

Les grandes gagnantes du concours

Malgré l’absence de Tesla, une pléiade de constructeurs a proposé des véhicules pour le concours, dont Citroën, Renault, MG, Audi, Toyota, Honda, Volkswagen, Mazda, McLaren, Bentley, Suzuki, Nissan, Mitsubishi, Ford et DS.

MG4 // Source : AMAM

La MG4 s’est distinguée comme une berline électrique abordable, tandis que la Leapmotor T03 a su convaincre dans la catégorie des citadines. En termes de véhicules hybrides, la Honda Civic HEV a remporté la catégorie compacte, et l’ID.Buzz de Volkswagen a impressionné par son intérieur, sa fonctionnalité familiale et son utilitaire.

Volkswagen ID.3 // Source : Ulrich Rozier pour Numerama

La meilleure voiture électrique selon les eTrophées 2023

Le prix de la meilleure voiture électrique est une fois de plus revenu à la Porsche Taycan, plus précisément à la version Sport Turismo Turbo S. Dotée d’une puissance de 560 kW (761 ch), cette berline sportive a montré des performances impressionnantes, tout en maintenant une efficacité énergétique respectable.

McLaren Artura // Source : AMAM

En ce qui concerne les voitures hybrides rechargeables, c’est la McLaren Artura qui s’est démarquée. Alliant esthétique attrayante et performance notable, elle se révèle être un choix judicieux pour ceux de la puissance et qui ne souhaitent pas payer un seul euro de malus écologique.

Numerama et les eTrophées 2023

La participation de Numerama aux eTrophées 2023, en tant que représentant de la rubrique Vroom, revêt une importance particulière. Cette rubrique dédiée à l’automobile propre, a connu une croissance fulgurante au cours des derniers mois, avec une popularité particulièrement marquée en mai, ce qui témoigne de l’intérêt croissant des lecteurs et des lectrices pour le domaine de la mobilité électrique. Au mois de mai 2023, Vroom a cumulé 1,24 million de pages vues.

Lors des eTrophées 2023, nous avons eu l’opportunité d’engager des discussions enrichissantes avec les autres médias auto, en particulier ceux de la presse automobile généraliste. L’occasion unique de débattre de l’impact et du rôle croissant des véhicules électriques dans le paysage automobile global.

Ces conversations sont souvent animées et éclairantes. Elles nous aident à comprendre et à cerner les divers points de vue, préjugés, blocages, voire moqueries associés aux véhicules électriques. Malgré l’essor des véhicules électriques, certains acteurs et observateurs de l’industrie continuent en effet d’éprouver des réserves, voire des doutes, quant à leur viabilité à long terme, leur impact environnemental réel ou encore leur accessibilité pour le grand public.

Il est donc essentiel Numerama de participer à ces débats, pour représenter le point de vue de ceux qui voient dans l’électrique l’avenir de la mobilité, mais aussi pour mieux comprendre et, le cas échéant, déconstruire les réticences qui persistent à son égard. C’est en confrontant nos perspectives à celles des autres que nous pouvons progresser et contribuer à une couverture médiatique plus nuancée et équilibrée de l’automobile électrique.

