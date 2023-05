Plus les mois passent, plus la situation de Sono Motors s’enlise. Alors qu’à l’abandon du projet de la voiture solaire Sion, la société s’était engagée à rembourser les clients, elle en sera probablement incapable.

Fin mars 2023, les premiers doutes sur la solvabilité de la startup Sono Motors ont déjà attiré l’attention. Ces craintes se concrétisent désormais. Ce 15 mai 2023, Sono Motors est en redressement judiciaire pour insolvabilité. L’entreprise, qui voulait produire une voiture recouverte de panneaux solaires à moins de 30 000 €, avait pourtant assuré aux participants de ses campagnes de financement participatif qu’ils seraient remboursés d’ici à 2025.

La situation financière de l’entreprise s’est trop détériorée pour pouvoir maintenir le protocole de remboursement. Le contexte économique actuel en serait aussi une des causes. Les donateurs, comme les actionnaires, seront les premiers à perdre des plumes en ayant cru dans ce projet de voitures solaires. L’entreprise vient d’être placée derrière une procédure de bouclier, un équivalent allemand au redressement judiciaire, qui permet à l’entreprise de tenter de se redresser, son activité et ses finances, en autogestion.

Le plan de remboursement des donateurs du projet #SaveSion n’était possible qu’avec un financement supplémentaire proposé par un bailleur de fonds. Néanmoins, ce financement n’a finalement pas été obtenu. Sono Motors n’a donc pas les fonds nécessaires pour continuer à rembourser les participants à ses campagnes de crowdfunding.

La raison invoquée dans le communiqué de presse de Sono Motors est la suivante : « En raison de l’insolvabilité de la Silicon Valley Bank et de la vente en catastrophe du Credit Suisse à UBS, ainsi que de l’incertitude croissante sur les marchés des capitaux liée à ces événements, ce financement n’a pas été réalisé. »

Le contexte économique, aggravé par les difficultés de ces deux banques, permet donc de masquer ce nouveau camouflet de Sono Motors pour trouver des financements sérieux. Les autres discussions avec des partenaires financiers n’ayant pas abouti, la direction a dû demander l’ouverture d’une procédure de bouclier protecteur, selon le droit allemand. Ces échecs avec les autres partenaires financiers n’ont rien de surprenant : si l’entreprise n’avait pas réussi à convaincre avec son produit, comment aurait-elle pu obtenir le soutien des investisseurs sans cette innovation ?

Sono Motors n’avait remboursé, au 22 mars, que 1,7 million des quelque 44 millions d’euros.

Selon Automobilwoche, le 21 avril, quatre membres sur les cinq du comité ont démissionné avec effet immédiat. Ces départs ont précipité de nouvelles mesures d’urgence, dont cette demande de procédure de bouclier.

La restructuration est désormais confiée à des avocats experts qui vont prendre la relève chez Sono Motors et tenter de donner un avenir à l’entreprise munichoise. Sono Motors espère suffisamment assainir ses finances pour assurer ce nouveau départ, en se concentrant sur l’intégration de panneaux solaires sur des véhicules existants.

Les dettes héritées du programme Sion étant trop élevées pour être surmontées, tout ce qui concerne Sion va être balayé comme un mauvais souvenir. Une mauvaise nouvelle pour ceux et celles qui y ont cru jusqu’au bout.

La voiture électrique, ce sont aussi des échecs mémorables.

