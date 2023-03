Malgré l’abandon de sa Sion, un projet de voiture électrique capable de tourner en partie à l’énergie solaire, la marque allemande Sono Motors traverse une période compliquée. Entre remboursements et projets à poursuivre, la start-up pourrait s’effondrer très rapidement.

Les temps sont durs dans le secteur de l’automobile et l’évolution constante du secteur a laissé des traces du côté de Sono Motors. La startup allemande, créée en 2016, avait l’objectif de produire la Sion, une voiture électrique fonctionnant partiellement à l’énergie solaire. Mais, malgré de belles intentions, le projet n’aboutira jamais, en raison de coûts de développement beaucoup trop élevés.

Une annonce d’abandon survenue en février 2023, alors que Sonor Motors avait longtemps tenté de survivre et de maintenir en vie son programme de voiture solaire. La campagne de financement #SaveSion avait notamment été prolongée, après l’« échec » des précommandes de la Sion : seulement 1 575 Sion avaient été vendues à la veille de sa campagne initiale. Un chiffre bien loin des 3 500 voitures qui devaient être vendues, afin d’assurer un certain succès à la compagnie.

Sono Motors voué à disparaitre ?

Après cet échec cuisant et l’abandon de la Sion, Sono Motors se retrouve aujourd’hui en grande difficulté et l’exprime dans un rapport auprès de la commission des échanges (SEC), daté du 6 mars et mentionné par Electrive le 22 mars. « Nous sommes une entreprise en phase de démarrage qui a connu des pertes importantes dans le passé, une entreprise qui a récemment ajusté son modèle d’entreprise et qui s’attend à d’autres pertes dans un avenir prévisible » explique Sono Motors. La marque anticipe donc de grandes pertes… voire sa disparition : « Nos auditeurs ont exprimé des doutes significatifs et une inquiétude sur notre capacité à continuer. Il y a un risque réel que nous puissions cesser d’exister et devenir insolvables. »

La Sion, un projet définitivement abandonné. // Source : Sono Motors

Pour l’heure, Sono Motors souhaite se concentrer sur le développement de ses technologies solaires pour les entreprises, afin d’attirer de nouveaux investisseurs et de limiter les pertes. Des pertes nombreuses, au vu des nombreux remboursements à venir.

Quand seront remboursés les clients qui avaient commandé la Sion ?

Malgré l’argent généré par les préventes de sa Sion, l’entreprise avait annoncé en février dernier qu’elle rembourserait les clients ayant versé un acompte, à hauteur de 105 %, entre mai 2023 et janvier 2025, selon l’échéancier suivant :

Fin mai 2023 : 30 % du dépôt dans un premier versement,

Fin juin 2024 : 40 % du dépôt seront remboursés,

Fin janvier 2025 : les 30 derniers pourcents sont versés, avec un bonus de 5 %.

La startup allemande proposait également aux clients de renoncer au remboursement total ou partiel de leur dépôt, afin de soutenir Sono Motors dans leurs projets de développement liés à l’énergie solaire. Des projets qui semblent aussi en danger, d’après le rapport de la SEC. « Concernant nos produits de technologie solaire, nous en sommes encore à la phase initiale de développement. Nous n’avons pas encore commencé la production commerciale. À ce jour, nous avons seulement conclu plusieurs lettres d’intention avec plusieurs clients potentiels, mais nous n’avons pas encore conclu de contrat commercial. » Avant de poursuivre sur une note beaucoup plus pessimiste : « L’évolution de la technologie des batteries, comme les batteries solides, pourrait rendre la technologie solaire obsolète. »

Une terrible nouvelle pour l’entreprise allemande, qui souhaitait révolutionner le monde de l’automobile électrique, tout en la rendant accessible à tous les portefeuilles.

