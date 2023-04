Le Legendre, nouveau vélo électrique de la marque française Voltaire, promet un look vintage sur un vélo électrique à assistance lourde. À 2 390 €, il peut se faire une belle place sur le marché très prisé du milieu de gamme.

Voltaire, fabricant de vélos électriques français, lance ce 19 avril 2023 un nouveau modèle nommé Legendre. Au look vintage caractéristique de la marque française, le Legendre ajoute un cadre dynamique qui permet d’avoir un vélo plus typé sport. Avec ses 21,9 kg sur la balance, on ne pourra pas dire qu’il s’agit d’un vélo léger. Cependant, la position de conduite, plus penchée, permet bien souvent de changer la dynamique — nos sensations sur le même moteur avec un Moustache X-Road 27 et un Cannondale Adventure Neo 1.0 EQ nous avaient bien montré la différence.

Pour conquérir un nouveau public qui cherche toujours à associer le style au moindre effort, Voltaire sort donc un modèle au look unique à 2 390 €, mis en face d’excellents vélos moins identifiables. Nos confrères de Frandroid ont pu le tester en avant-première et lui ont mis l’excellente note de 8/10.

Le Voltaire Legendre, le Voltaire option sport

Côté configurateur, le Voltaire Legendre est disponible en quatre coloris : Gris Graphite, Vert Anglais, Bleu Nuit et Vert Amande. Conçu pour les cyclistes mesurant de 1,70 à 2 m, ce vélo aux roues de 28 pouces pèse donc 21,9 kg et est doté d’un cadre et d’une fourche en aluminium de série 6061 T6. Le Legendre est conforme aux normes EN-15194 pour les vélos à assistance électrique et EN-62133 pour les batteries.

Le système d’assistance électrique du Legendre propose trois niveaux d’assistance, permettant une autonomie de 40 à 70 km en fonction du niveau choisi. La batterie amovible de 2,5 kg est logée dans le tube de selle et se compose de cellules lithium-ion Samsung 21700 portant la capacité à 360 Wh, ce qui est léger, mais suffisant quand on a une batterie amovible. Le moteur co-développé par Voltaire, d’un poids de 1,5 kg, est intégré au moyeu arrière et délivre une puissance de 250 W et un couple de 35 Nm. Difficile de juger sans l’avoir testé, mais ces 35 Nm de couple sont plutôt associés à des vélos légers type Canyon Endurace:ON, que nous testions il y a peu. Les gros dénivelés pourraient être ardus à passer.

Le Voltaire Legendre. // Source : CP Voltaire

Le capteur de couple, également co-développé par Voltaire, est situé dans le pédalier, permettant une réaction instantanée du moteur et un pédalage plus naturel. La charge rapide de la batterie s’effectue en 2h30 via un chargeur 36V 4A. Le Legendre est équipé d’une transmission par courroie, de freins à disques hydrauliques Tektro et d’éclairages LED avant et arrière. Les pneus Schwalbe RoadCruiser Plus Green Compound sont renforcés par des bandes anti-crevaison de 3 mm.

Le vélo est également équipé de garde-boues en acier inoxydable Bastia Parafanghi de 28 pouces, d’une sonnette Crane à cloche chromée de 55 mm, de jantes 28” Mach 1 double paroi et d’une béquille centrale Atranvélo. Ces équipements participent immanquablement au style de l’engin. Pour la sécurité, un cadenas sur la roue arrière de marque Axa est intégré : il faut impérativement le doubler d’un U ou d’une chaîne — lire notre guide à ce sujet.

Prix et disponibilité du Voltaire Legendre

Le vélo Legendre de Voltaire est disponible à partir du 19 avril 2023 et le kit « connectivité » nommé Legendre Plus, permettant d’ajouter un antivol connecté et un déverrouillage NFC comme sur le Courcelles, sera disponible en juin 2023 contre 250 €. Les vélos achetés avant cette date pourront être rétrofités avec l’option.

